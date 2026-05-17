Insólito: aficionados del Ajax prenden fuego al coche de seguidores del Feyenoord que iban a Zwolle

De Stentor informa que el domingo por la tarde ardieron un coche en la A28, a la altura de Putten. Según imágenes y mensajes en X, aficionados del Ajax prendieron fuego al vehículo porque pertenecía a seguidores del Feyenoord que se dirigían al partido contra el PEC Zwolle.

«Hubo un enfrentamiento entre aficionados del Ajax y del Feyenoord en el punto de intercambio del Feyenoord en la A28», publicó voetbal_ultras en Instagram.

Por ahora no hay más detalles, solo que el coche de los aficionados del Feyenoord fue incendiado, añade el medio.

Al llegar los servicios de emergencia, un denso humo negro cubría la autopista; el coche estaba en la parte trasera del aparcamiento, sin otros vehículos cerca.







