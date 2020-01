La insólita situación de Sebastián Pérez con Boca: ¿por qué no regresó y qué hace en Atlético Nacional?

El colombiano rescindió su préstamo en Barcelona y se está entrenando con el Verdolaga en Medellín. ¿Qué sucede con su pase?

Su nombre era uno de los primeros en los listados de aquellos futbolistas que debían regresar de sus préstamos. Un jugador de renombre que, aunque hace dos años que está perdido por Latinoamérica, podía tener lugar en este nuevo ciclo que se inicia en todos los ámbitos del club. El caso Sebastián Pérez es un enigma a resolver: ¿qué hace en ? ¿Por qué no está realizando la pretemporada junto a sus compañeros en Boca?

Primero fue Carlos Alfaro Moreno, el flamante presidente de de Guayaquil, quien aclaró su situación contractual: "Él rescindió su vínculo con nosotros durante la gestión anterior. Nosotros ya notificamos a Cascini". Las elecciones en la institución ecuatoriana fueron en mediados de octubre y, a pesar de haber finalizado su contrato de manera unilateral, jugó cuatro de los últimos cinco partidos del equipo durante ese período.

Luego de la eliminación durante la fase final a fines de noviembre ante Aucas, Pérez quedó liberado y decidió regresar a Colombia. Estuvo un tiempo de vacaciones y, luego, comenzó a entrenarse en de manera personal. Desde Medellín aseguran que no tiene ningún compromiso con el Verdolaga y que tiene un permiso especial para estar allí, aunque ni siquiera forma parte de las prácticas del plantel: solo se está poniendo a punto físicamente junto a Orlando Berrío, quien no sería tenido en cuenta en Flamengo y tendría todo arreglado para pasar a de Tijuana.

Pero, ¿por qué entonces no regresó a para realizar la pretemporada junto al club que es dueño de su pase? El colombiano tiene contrato hasta 2021 y tendría que al menos haberse presentado. Lo curioso, además, es que tampoco hubo ninguna comunicación de parte del Xeneize sobre su situación. ¿Es un problema contractual? ¿Será Miguel Ángel Russo quien no lo quiere y por eso ni siquiera regresó? ¿El jugador tomó la decisión de no regresar? Todo es una incógnita. Y la única certeza es que su futuro no estará en Brandsen 805.