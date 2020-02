Insólita lista para recibir al Granada: el Atlético arma casi un XI de lujo con sus bajas

Simeone tira de ingenio para armar la convocatoria; Correa y Šaponjić, únicos delanteros.

El se hizo todavía más grande en la última década. De la mano de Diego Simeone, el equipo rojiblanco se consolidó como una potencia en y mudó su poderío a Europa, llegando incluso a disputar dos finales de la y conquistando, además, el segundo torneo continental en importancia, la . Como consecuencia del histórico ciclo de Simeone al frente del primer equipo colchonero, la gente se acostumbró a ganar, pero ahora los problemas son evidentes y son muchos. La plantilla es corta, y no es la primera vez que le pasa al Atleti, y más de uno se estará arrepintiendo de las decisiones tomadas en la pasada ventana de mercado de verano.

Ahora le toca al Atleti jugar con futbolistas en quienes no confiaba tanto, o con quienes esperaba hacer caja. Prueba de ello es la lista de convocados para recibir este sábado al en el Wanda Metropolitano, por una nueva jornada de LaLiga. Una Liga a la que ya no ganarán (están a 13 puntos del líder, ) y en la que deberán enderezar el rumbo si quieren meterse entre los cuatro primeros para jugar la Champions del año próximo. Como sea, la lista para enfrentar a uno de los semifinalistas de la tiene, insólitamente, tantos delanteros como porteros.

A los lesionados Diego Costa y Joao Félix se les unió Álvaro Morata, que tampoco no será de la partida frente a los andaluces. El ex de la no pudo terminar el derbi ante el Real Madrid la semana pasada por una lesión muscular en la pierna derecha, tal y como informó el propio club el pasado lunes, y la delantera de Simeone quedó en cuadro para el juego de este sábado.

Sin los jóvenes Sergio Camello ni Borja Garcés en la lista de convocados, los delanteros citados por el entrenador argentino para la visita del Granada son el argentino Ángel Correa, que pudo haberse marchado al Milan el pasado verano, y el serbio Ivan Šaponjić, a quien habían fichado para ser el cuarto punta del Atleti. Sí, los madrileños tendrán el sábado tantos delanteros como porteros (Adán y Oblak) en la convocatoria.

Cabe recordar que los capitalinos intentaron por todos los medios fichar en enero al uruguayo Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo con los franceses para el traspaso del ex jugador del Palermo, optando entonces por el regreso del extremo belga Yannick Carrasco.

Manu Sánchez, Toni Moya y Ricard, del filial, completan una lista para la cual Simeone tuvo que tirar de ingenio, pues tampoco puede contar con los defensas José María Giménez, Kieran Trippier y Santiago Arias, y el mediocampista Héctor Herrera, todos ellos lesionados. Además, el Cholo tiene que lidiar con la sanción de Filipe, por acumulación de tarjetas amarillas. La única buena noticia pasa por el regreso de Koke Resurrección, ya recuperado de sus molestias físicas.