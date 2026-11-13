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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, desató una amplia polémica entre la afición del club inglés, después de publicar un mensaje de despedida a Michael Carrick, horas después del anuncio de la destitución del entrenador, en un paso que volvió a poner sobre la mesa las discrepancias previas entre ambas partes en torno a las decisiones tácticas, y suscitó interrogantes sobre la postura del jugador ante la crisis que atraviesa el equipo.

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Según el sitio francés "Foot Mercato", Fernandes publicó en su cuenta de "Instagram" una foto en la que aparece junto a Carrick, acompañada de un breve mensaje en el que decía: "Gracias por todo, míster".

Sin embargo, la publicación fue recibida con críticas por parte de varios aficionados del Manchester United, que reprobaron el momento del mensaje y consideraron que el capitán del equipo no ofreció el nivel que se esperaba de él durante la temporada, especialmente ante el bajón en los resultados y el rendimiento.

La publicación provocó una oleada de comentarios airados, pues uno de los aficionados describió la actitud del jugador portugués como una "insolencia", mientras que otro criticó su nivel a lo largo de toda la temporada, al considerar que no está en posición de dar las gracias al entrenador tras el rendimiento ofrecido por el equipo.

Además, algunos seguidores pusieron en duda el momento del mensaje de Fernandes y consideraron que llegó en un momento inoportuno, mientras el club atraviesa una crisis deportiva y se prepara para una nueva etapa a nivel del cuerpo técnico.

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Las críticas se agudizaron a causa de posturas anteriores del capitán del Manchester United, después de que dirigiera críticas públicas al enfoque táctico adoptado por Carrick, tras la abultada derrota ante el Como en la Liga de Campeones el mes pasado.

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Fernandes criticó la ausencia de presión ofensiva, al considerar que dejar grandes espacios a los rivales les brinda la oportunidad de ganar confianza e imponer su estilo durante los partidos.

El centrocampista portugués afirmó, en declaraciones a la cadena "TNT Sports", que la decisión de no recurrir a la presión individual corresponde al cuerpo técnico, señalando que los equipos rivales se benefician de los espacios disponibles ante ellos.

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Al ser preguntado por la responsabilidad del entrenador, aclaró que definir el estilo táctico no es de su competencia, pero subrayó la necesidad de tener más valentía bajo presión y de arriesgarse a aplicar la presión alta sobre los rivales.

Fernandes no fue el único jugador, según el diario "The Sun", en mostrar reservas sobre los ajustes tácticos que introdujo Carrick, ya que señaló que varios jugadores veteranos dentro del vestuario no estaban satisfechos con el nuevo enfoque y prefirieron volver al sistema que adoptó el entrenador durante su etapa interina la temporada pasada, algo que añadió más polémica en torno a la naturaleza de la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico.

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Estos acontecimientos se producen a raíz de la decisión del Manchester United de prescindir de Carrick, en medio de una crisis de resultados que empujó al equipo a la zona de descenso de la Premier League, coincidiendo con la preparación para que Mauricio Pochettino asuma la dirección técnica.