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El marroquí Younès Belhanda criticó a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a su presidente, Patrice Motsepe, tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de confirmar el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 en detrimento de Marruecos, y consideró que el organismo continental es el gran perdedor de un caso que se ha prolongado durante casi un año.

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El exinternacional marroquí, que no participó en el torneo, habló este martes durante su intervención en el programa «Rothen s'enflamme» de la emisora francesa RMC y expresó su decepción por la pérdida del título de Marruecos, aunque se mostró comprensivo con la decisión del tribunal deportivo.

«Es evidente que siento decepción por Marruecos, pero incluso si se le hubiera concedido el título a Marruecos, habría tenido un sabor amargo. Marruecos debería haber ganado el partido, y el árbitro tendría que haber dado por terminado el encuentro en cuanto los jugadores senegaleses se retiraron al vestuario», afirmó Belhanda.

El futbolista del Al-Sailiya de Catar añadió, en tono crítico con la Confederación Africana: «El gran perdedor es la CAF».

Belhanda no se limitó a criticar a la institución continental, sino que también dirigió sus críticas directamente a Motsepe, al considerar que la decisión de retirar el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos se tomó de forma precipitada.

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«Motsepe quiso cambiar de opinión y conceder la Copa Africana de Naciones a Marruecos con una decisión repentina. Marruecos acoge muchos partidos y torneos africanos de categorías inferiores y femeninos, y si se pierde a Marruecos...», explicó.

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Aunque reconoció que el comportamiento de los jugadores senegaleses durante la final merecía una reclamación, Belhanda subrayó que la responsabilidad de poner fin al partido recaía en el árbitro y que no tenía lógica resolver el asunto una vez completado el encuentro.

Diawara: Senegal ganó en el terreno de juego

Por otro lado, las declaraciones del exinternacional senegalés Souleymane Diawara fueron más tajantes. Se mostró aliviado por el final del caso, que, según dijo, se prolongó demasiado tiempo y perjudicó la imagen que el fútbol africano había ofrecido durante el torneo.

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Diawara señaló que todo había ido bien hasta la final, que estuvo marcada por incidentes polémicos, y añadió: «En cuanto el árbitro y los dos equipos regresaron al terreno de juego, ya no había lugar para reclamaciones. Si había una reclamación, tenía que presentarse antes, y no había que esperar 11 meses para volver sobre la decisión».

«En el terreno de juego, ganó Senegal. No hay ningún sabor amargo», prosiguió.

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La postura de la CAF tras el fallo del tribunal deportivo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo había dictado su fallo definitivo, por el que anulaba la decisión del Comité de Apelación de la CAF emitida el pasado 17 de marzo y ratificaba la decisión del Comité Disciplinario del 11 de febrero, con lo que volvía a validar el resultado de la final y el título de Senegal.

Tras el fallo, la Confederación Africana anunció que respetaba la decisión del tribunal suizo y aseguró que tomaría las medidas necesarias para aplicarla, mientras la federación marroquí estudia la posibilidad de recurrir a una última vía legal para impugnar la resolución.

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El comunicado de la CAF vino a confirmar la postura de su presidente, Patrice Motsepe, que anunció ayer lunes que respetaría la decisión independientemente de quién se quedara con el título.

Motsepe se comprometió a respetar el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un giro que pone fin a una crisis legal que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y que ha generado una gran polémica en el continente africano.

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Motsepe reafirmó el compromiso de la Confederación Africana de aplicar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, fuera cual fuera su resultado, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de colaboración entre la CAF y una empresa en Sudáfrica.

El presidente del organismo continental insistió en la necesidad de preservar la integridad, la credibilidad y el respeto a las normas en la gestión del fútbol africano.