Según el diario español As , el exinternacional de 36 años quiere inscribirse en un curso especial de entrenador organizado por la Federación Española de Fútbol, la RFEF, para profesionales en activo y retirados. Al completarlo, obtendría una licencia para entrenar a equipos profesionales en todos los niveles. Supuestamente, Kroos ya posee una licencia con la que puede entrenar a equipos hasta la tercera división como máximo, pero en el fútbol profesional solo puede trabajar como segundo entrenador.

Kroos está considerado como uno de los futbolistas más exitosos de la historia. Con el Bayern de Múnich y el Real Madrid ganó un total de seis veces la Champions League; además, fue campeón del mundo con la selección alemana en Brasil 2014. Tras un último triunfo en la máxima competición europea con el Real en 2024 y la Eurocopa de ese mismo año en casa, puso fin a su carrera como jugador.

Desde entonces, dirige en Madrid la escuela de fútbol "Toni Kroos Academy"; además, comenta la actualidad futbolística en su pódcast "Einfach mal Luppen" junto a su hermano Felix. Supuestamente, su exclub, el Real, ya intentó convencerlo para que asumiera un nuevo papel. El presidente Florentino Pérez ya habría mantenido conversaciones con Kroos al respecto, aunque hasta ahora, al parecer, sin éxito.

El Real Madrid está sin un gran título desde la marcha de Kroos

¿Habrá un regreso como entrenador tras completar con éxito el curso? En el pasado, varios exjugadores ya acumularon sus primeras experiencias en los equipos de cantera del propio Real para más tarde dirigir también al primer equipo, por ejemplo Zinedine Zidane, Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa.

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Desde la marcha de Kroos en 2024, el Real atraviesa una fase de sequía y no ha conquistado ningún gran título. Esta temporada, los blancos, entrenados por Jose Mourinho, persiguen en la Primera División al eterno rival, el FC Barcelona. Actualmente ocupan la cuarta plaza, a seis puntos del Barça.