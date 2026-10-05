No han pasado más que unas pocas semanas desde su enorme traspaso al Etihad Stadium cuando la estrella senegalesa Iliman Ndiaye ya ha insinuado la posibilidad de regresar a su antiguo club, en un giro sorprendente que llega apenas días después de la condena al Manchester City en el caso del juego financiero limpio.

El Manchester City había anunciado a principios del pasado septiembre la contratación del delantero internacional procedente del Everton con un contrato de cinco años, en una operación valorada en 60 millones de libras esterlinas más 5 millones en variables, tras lograr arrebatárselo al Tottenham Hotspur.

Mensaje de amor al Marsella

Pero Ndiaye, que dejó el Olympique de Marsella hace tres años, ha abierto la puerta a un regreso sorpresa al sur de Francia.

Las declaraciones de Ndiaye al diario francés "La Provence" han aumentado las especulaciones, al decir: "¿Los cánticos de la afición del Marsella que me piden que vuelva? Me alegra escucharlos".

Y agregó aún más misterio: "No creo que la historia haya terminado, pero ya veremos. Solo digo que no sé adónde me llevarán las cosas, pero ya veremos de todas formas".

Con ello, el jugador confirma que tiene una misión que aún no ha completado en el estadio Vélodrome, donde disputó la temporada 2023/24 procedente del Sheffield United, antes de fichar por el Everton apenas un año después.

Durante su etapa con el Marsella, marcó 4 goles y repartió 5 asistencias en 46 partidos, y contribuyó a que el equipo alcanzara las semifinales de la Europa League, pese a una decepcionante temporada doméstica que el club terminó en octava posición y en la que fracasó en su intento de clasificarse para competiciones europeas.

Un momento sospechoso

El momento de las declaraciones de Ndiaye genera numerosos interrogantes, ya que llega apenas días después de que la Premier League anunciara el martes la condena del Manchester City por todos los cargos que se le imputaban en el caso de las infracciones del juego financiero limpio, un fallo contra el que el club ha presentado un recurso.

Desde su llegada al City, Ndiaye ha participado en 4 partidos en todas las competiciones, dos de ellos como titular en la Premier League ante el Coventry City y el Sunderland, sin marcar ni dar ninguna asistencia hasta el momento.

El Manchester City se prepara para regresar a la competición con una prueba de fuego a domicilio ante el Liverpool el domingo 11 de octubre, tras el final del parón internacional, en el primer partido del equipo después de dictarse el fallo oficial de condena, antes de recibir al Paris Saint-Germain tres días más tarde en la Champions League.







