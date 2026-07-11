¿Injusticia o justificación de los resultados? Cinco reclamaciones arbitrales que han desatado la polémica en el Mundial de 2026

El Mundial 2026 ha registrado varias quejas oficiales por decisiones arbitrales y el uso del VAR, en medio de una polémica sobre su imparcialidad.

Hasta la tarde de este sábado, cinco selecciones habían presentado reclamaciones oficiales ante la FIFA, mientras que una quinta selección presentó una reclamación por aspectos organizativos. A ello se suman numerosas críticas extraoficiales de entrenadores, responsables y jugadores sobre el nivel arbitral del torneo.

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Egipto: duras acusaciones contra los árbitros del partido contra Argentina

Egipto, eliminado en octavos tras caer 3-2 ante Argentina, lideró las críticas. Su federación pidió a la FIFA investigar al árbitro francés François Létexier y a su equipo.

Acusó al árbitro y a sus asistentes de cometer «errores graves» y de aplicar «doble rasero», sobre todo tras anular un gol egipcio por una supuesta infracción y no pitar un penalti a Mohamed Salah en el descuento.

Además, pidió que se inhabilite al equipo arbitral francés para el resto del torneo.

Croacia: «Uso indebido de la tecnología»

La Federación Croata de Fútbol (HNS) envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, denunciando un «uso indebido de la tecnología» del VAR y del sensor del balón.

La queja llegó tras la eliminación ante Portugal, al considerar que el VAR aplicó mal el protocolo en el penalti concedido a los lusos y que el fuera de juego que anuló el empate croata se basó erróneamente en los datos del sensor del balón.

La Federación Croata consideró que esto «viola el espíritu del juego».

Brasil: protesta por la anulación del gol de Vinícius

La CBF reclamó por la anulación del gol de Vinicius Junior ante Escocia y pidió criterios claros y uniformes para el VAR.

Además, pidió que el árbitro mexicano César Ramos no vuelva a dirigir a la Canarinha por su «historial negativo».

Argelia: queja temprana por un toque de Messi

Argelia fue la primera selección en presentar una queja oficial, tras su partido contra Argentina en la fase de grupos.

La queja se centró en que no se sancionara a Lionel Messi tras su entrada sobre la pierna del capitán de los Guerreros del Desierto, Aïssa Mandi, una jugada que, según la Federación Argelina, merecía una tarjeta roja.

Bélgica y la sorpresa de Balogun

La Federación Belga impugnó la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión en la ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina, lo que le permitió jugar contra los Diablos Rojos en octavos.

La Federación Belga envió una carta oficial pidiendo copia de la resolución y su base jurídica, pues considera que la decisión contraviene el reglamento del torneo y el código de sanciones, que impone suspensión automática tras una roja.

Además, criticó la gestión de la FIFA, pues su petición de aclaraciones se trató como un recurso y luego se rechazó por motivos de forma, y anunció que seguirá actuando «en defensa de la justicia y la transparencia».

Irán: contra Estados Unidos, no contra el arbitraje

Por su parte, Irán presentó una queja oficial no contra el arbitraje, sino contra Estados Unidos, debido a las restricciones de viaje y visados impuestas a su delegación, las cuales, según la Federación Iraní, afectaron negativamente la preparación técnica del equipo.