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El entrenador del Villarreal, Inigo Perez, ha calificado al joven jugador del Barcelona Lamine Yamal de talento «superlativo» antes de la exigente visita de su equipo a la capital catalana este domingo. El técnico del Submarino Amarillo reconoció el enorme desafío que supone enfrentarse al actual líder de LaLiga, pero insistió en que el partido es una oportunidad vital para que su equipo gane impulso.

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Cómo contener la amenaza de Lamine Yamal

Perez ha elogiado a Yamal y ha descrito al extremo como un jugador «superlativo, diferencial» sobre el terreno de juego. Mientras el Villarreal se prepara para enfrentarse al líder de la liga, Perez señaló que el joven sigue evolucionando mes a mes. El entrenador destacó que Yamal incorpora constantemente nuevas facetas a su juego y ocupa posiciones en las que antes no aparecía, lo que le convierte en una amenaza cada vez más imprevisible para los defensas rivales.

Pese al talento individual de Yamal, Perez insiste en que su equipo no puede centrarse únicamente en un jugador. Subrayó que frenar a un equipo del nivel del Barcelona exige un esfuerzo colectivo y pidió, en concreto, que sus laterales sean proactivos en lugar de limitarse a reaccionar. «Está claro que es un jugador magnífico, capaz de marcar diferencias. Después de varios partidos contra él, se está adaptando y añadiendo nuevas facetas a su juego. Es capaz de jugar en posiciones en las que antes no lo hacía», afirmó, según recoge Mundo Deportivo.

«No creo que debamos fijarnos solo en él. Sabemos que nuestros laterales izquierdos tienen que atacarle todavía más, y eso implicará hacer una defensa excelente. Si quieres ganar, el primer paso es defender, pero el segundo es atacar todavía más», añadió el entrenador.

El planteamiento táctico en el Camp Nou

Perez dejó claro que replegarse ante el equipo de Hansi Flick sería una receta para el desastre. Argumentó que cuanto más se acerca el Barcelona a la portería del Villarreal, más peligroso resulta, especialmente por su elevada cifra de goles esta temporada. Para contrarrestarlo, el técnico navarro quiere que su equipo mantenga la línea defensiva adelantada y aleje el juego de su propia área tanto como sea posible, pese a los riesgos que entraña esa estrategia ante unos rematadores tan eficaces.

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«Con la cantidad de goles que marcan y el número de jugadores de primer nivel que tienen, cuanto más lejos estén de nuestra portería, mejor. También sabemos que son rápidos en las transiciones. Estar en nuestra área contra este equipo en el Camp Nou no va a ser cómodo. Tenemos que ser capaces de jugar arriba para hacerles daño», señaló Perez.

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Un periodo vital para el Submarino Amarillo

Tras un comienzo algo irregular en la competición doméstica, el técnico del Villarreal considera que la próxima serie de partidos será decisiva para la temporada de su equipo. Con encuentros muy seguidos en varias competiciones, Perez cree que las próximas semanas darán una idea clara del nivel de energía y del potencial general de su plantilla. Aunque sostiene que la liga es una carrera de fondo, admitió que los resultados obtenidos durante este mes influirán considerablemente en la trayectoria del equipo durante el resto del año.

«Siempre debemos dar prioridad al momento actual y no mirar más allá, pero este periodo que tenemos ahora, con partidos en distintas competiciones y jugando cada poco tiempo, es vital para ver cómo estamos de energía y cuáles son las sensaciones. Es importante ver cómo evolucionamos en estos cuatro partidos y qué resultados obtenemos. Tanto si nos va bien como si no nos va tan bien, la liga es una carrera de fondo. Pero sí, lo que pase este mes nos va a ayudar», reconoció el entrenador.

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En busca de regularidad en LaLiga

Al hacer balance de los meses que lleva al frente de este nuevo proyecto, Perez habló con franqueza de los aspectos que su equipo debe mejorar para ascender en la clasificación. Señaló dos problemas principales: la falta de acierto en el último tercio del campo y la incapacidad para imponer su dominio cuando juega en su estadio, La Cerámica. Cree que el equipo ha generado suficientes ocasiones claras como para ocupar una posición en la liga mucho mejor que la actual.

«Llevamos unos meses juntos y la mejor manera de saber dónde estamos es tener las cosas claras. Veo dos cosas evidentes. Una es que generamos ocasiones de gol muy claras que no hemos convertido y que, si las hubiéramos marcado, estaríamos en otra posición. La otra es que, hoy por hoy, cuando jugamos en La Cerámica no tenemos esa regularidad ni esa efervescencia», concluyó.