Iniesta se muestra «sorprendido» por la decisión de De La Fuente y advierte de la «trampa» de Messi

Andrés Iniesta, campeón del Mundial 2010, se mostró sorprendido por la ausencia de Pedri en los dos últimos partidos de España y advirtió a «La Roja» de no centrarse solo en Messi en la final de mañana ante Argentina.

En una entrevista con «El Larguero» de la «Cadena SER», Iniesta admitió que le sorprende la decisión, pues valora mucho a Pedri, y recordó que el jugador del Barcelona se quedó en el banquillo ante Bélgica y Francia.

El actual técnico del Dubai United atribuyó la decisión a la naturaleza de los torneos cortos y añadió: «Lo que siente el entrenador en cada momento, los rivales y el nivel de tus compañeros son aspectos clave», y añadió que «Pedri puede jugar donde quiera, pero lo importante es que el seleccionador tenga opciones».

Sobre la diferencia entre el rendimiento de Pedri con España y con el Barcelona, Iniesta afirmó: «No juegan igual, son dos equipos distintos. He oído esos comentarios, pero esa es la realidad».

Sobre la final ante Argentina, el campeón de Sudáfrica 2010 advirtió a España de no centrarse solo en Messi: «No hay que obsesionarse con un jugador; por mucho que pienses en Leo, te puede crear problemas en un instante. España debe ser fiel a su estilo».

Si lo logran, dominarán el partido pese a la fuerza del rival. «Me siento a ver a este equipo y disfruto viéndolos. Tienen un talento increíble, es una generación muy especial».

Elogió a Messi: «Leo es capaz de todo. Ha sido decisivo en todo el Mundial y sus compañeros le apoyan. La diferencia se marca en el campo, y ahí Messi no tiene rival».

Concluyó subrayando que «todo se logra gracias al trabajo en equipo, aunque el talento individual puede ser decisivo».