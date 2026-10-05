Iniesta: el caso Negreira no ayudó al Barcelona ni en un 1%

Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona, expresó su deseo de que el Balón de Oro de 2026 vaya a parar a un jugador español.

Iniesta declaró en una entrevista con el diario As: "Sinceramente, ojalá sea un jugador español. Tendría sentido después de ganar el Mundial 2026".

Y continuó: "¿Le dabas mucha importancia al Balón de Oro? En general, creo que todos le daban más importancia a los títulos".

Añadió: "Lo que la gente quiere es conseguir la Liga y la Champions League, y si llega el Balón de Oro, que llegue. No es un logro que se pueda poner al nivel de la Liga o la Champions League".

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Señaló: "¿La diferencia entre la generación actual y la de 2010? Estos jugadores son muy jóvenes. El reto consiste en continuar con la mentalidad que hace que el grupo siga ofreciendo lo que ofrece actualmente. Si miras a los próximos cuatro, seis u ocho años, la mayoría de los integrantes del equipo estarán en la cima de su nivel futbolístico".

Iniesta recalcó: "En el caso Negreira, ¿qué sientes cuando escuchas las historias de las que se habla? Deportivamente, no hay debate. Todavía no hemos llegado al final de lo que se está comentando".

Y aseguró: "Pero aunque analizáramos todos los partidos de ese periodo del que se habla, no encontrarán ni siquiera un 1% de esas posibles ayudas".

Concluyó: "Yo nunca he escuchado, nunca he visto, nunca he sentido que recibiera una ayuda. En cada partido, los aficionados y los jugadores ven que la otra parte ha recibido ayudas".



