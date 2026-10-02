Como informa Christan Falk, de Sport Bild, el campeón récord no movió ficha por Read en el pasado mercado de verano únicamente porque no se encontró comprador para Sacha Boey, apartado desde hace tiempo.

Sin embargo, en invierno el Bayern podría volver a intentar fichar a Read si Boey es finalmente vendido. Según el informe, el campeón récord sigue plenamente convencido de las cualidades del lateral de 20 años.

El Bayern ya habría llamado a la puerta del Feyenoord Róterdam el pasado invierno, pero el traspaso fracasó porque Read sufrió una lesión muscular de larga duración y no regresó a los terrenos de juego hasta finales de abril.

Givairo Read ya estuvo cerca de fichar por el Bayern

"Antes del parón invernal del año pasado trabajé activamente para llevar a cabo el traspaso de Read al Bayern de Múnich", explicó el ya ex director general del Feyenoord, Dennis te Kloese, en verano en una entrevista con De Telegraaf. Según esa información, se hablaba de una cifra de traspaso de unos 25 millones de euros. Además de los muniqueses, también clubes de Inglaterra se habían interesado por el lateral derecho.

El plan de Te Kloese era "cerrar un traspaso, dejar a Givairo jugar medio año más en el Feyenoord y que se marchara en verano. Pero entonces Givairo se lesionó dos veces. Eso nos trastocó los planes".

Read sufrió una lesión en el muslo en noviembre. En enero celebró su regreso, pero tras una sola aparición tuvo que parar durante meses. Si eso no hubiera pasado, "probablemente habríamos llegado a un acuerdo con el Bayern, porque las negociaciones ya eran muy concretas".

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Givairo Read firma un arranque soñado y podría sustituir a Konrad Laimer en el Bayern

El internacional neerlandés sub-21 ha firmado un arranque soñado de la nueva temporada y ya suma cinco asistencias tras siegen partidos de liga. Dio tres de los siete goles en la goleada ante el PEC Zwolle.

En el Bayern, Read podría aumentar la competencia en el lado derecho. Allí, Konrad Laimer es el dueño del puesto, aunque también ha sido sustituido cada vez más por Josip Stanisic. En la izquierda, actualmente compiten por un sitio en el once inicial el revitalizado Alphonso Davies y el nuevo fichaje Nathaniel Brown, que costó 50 millones de euros.

El propio Read ya dejó públicamente claro que su futuro a largo plazo no está en Róterdam, aunque sin querer faltar al respeto al club. "Ya no es ningún secreto que hay clubes siguiéndome y que en verano podría darse un traspaso. Tampoco quiero ocultarlo. Aún no he tomado una decisión, así que sigo teniendo contrato con el Feyenoord. Muy bien podría haber sido mi último partido en casa, pero no quiero decir eso demasiado pronto", dijo Read en ESPN al final de la temporada.

Sin embargo, un traspaso de verano al Nottingham Forest no llegó a concretarse. Según se informa, el Feyenoord rechazó una oferta de 22 millones de euros.



