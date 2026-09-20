El ambiente del derbi madrileño se encendió pronto, después de que el minuto 5 del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, fuera testigo de un fuerte roce entre Arda Güler, jugador del Real Madrid, y Álex Baena, jugador del Atlético, que terminó con la caída al suelo del futbolista turco y con Diego Simeone recibiendo una tarjeta amarilla tras protestar por la reclamación del jugador del Real Madrid.

Según el análisis del exárbitro Iturralde González, Baena usó su rodilla por detrás para derribar a Güler, y consideró que la acción merecía una tarjeta amarilla.

Y dijo: "Es tarjeta amarilla, porque le golpea con la rodilla por detrás. Falta clara".

Güler avanzaba con el balón cuando Baena intervino por detrás, provocando la caída al suelo del futbolista turco, antes de que el árbitro Ortiz Arias señalara una falta a favor del Real Madrid.

Al no mostrarse tarjeta a Baena, Güler reclamó una amonestación para el jugador del Atlético, mientras que Simeone dirigió su protesta hacia la reacción del jugador del Real Madrid.

La tensión entre ambos jugadores continuó en el minuto 18, cuando se produjo una nueva acción sin que el árbitro interviniera mostrando ninguna tarjeta, lo que llevó a Mourinho a reclamar, a su vez, una sanción disciplinaria.

Iturralde volvió a comentar la acción, considerando que el uso de la rodilla por parte de Baena fue más peligroso que el uso de la pierna, y también criticó la decisión del árbitro de conceder una tarjeta amarilla a Simeone, señalando que varios jugadores del banquillo del Real Madrid también se levantaron para protestar, y que se podría haber actuado con ellos de la misma manera.