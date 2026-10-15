Todo jugador de primer nivel necesita una celebración de gol propia: Nicolas Jackson se planta con el rostro impasible, extiende el pulgar en horizontal hacia la cámara de televisión y lo gira lentamente hacia arriba, para después hacerlo apuntar de golpe hacia abajo. Remata la escena con un «gesto de decapitación» que en otras ligas, como demuestra el caso de Paris Brunner en Mónaco, puede acarrear incluso una larga sanción.

No ocurre así en la Premier League, donde Jackson vuelve a jugar esta temporada. En el verano de 2025, el Chelsea, a través de su entrenador Enzo Maresca, consideró que ya no había bases para seguir trabajando con el delantero, que acabó marchándose cedido al Bayern de Múnich como suplente de Harry Kane.

Allí cumplió con once goles y cuatro asistencias en 34 partidos oficiales, pero sus actuaciones tampoco bastaron, a ojos del Bayern, para justificar su fichaje definitivo por los 65 millones de euros fijados. Es comprensible: Jackson no había demostrado ser el sucesor a largo plazo de un Harry Kane que, por ahora, sigue siendo indiscutible.

Así que regresó al Chelsea, que no rebajó sus pretensiones económicas pese a no ofrecerle un futuro en Stamford Bridge. A finales de agosto, el Aston Villa acabó fichándolo, necesitado de un sustituto para Ollie Watkins, que se había marchado, en el centro del ataque: el club de Birmingham pagó 55 millones de euros por Jackson, una cantidad que puede ascender a 75 millones con primas ligadas a objetivos.

¿Cómo ha sido el inicio de temporada del Aston Villa y de Nicolas Jackson?

Jackson sí está teniendo éxito a nivel personal, aunque al Villa, quinto por la cola en la Premier League, todavía no le van nada bien las cosas, al menos en la competición liguera. Ha marcado cinco goles en sus ocho partidos oficiales con su nuevo equipo, dos de ellos esta semana en el contundente 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League. Y volvió a acompañarlos de su particular celebración, sobre la que aún no ha dado explicaciones y que, por ello, ha provocado especulaciones en internet. La interpretación más evidente: se trata de un gesto de «Gladiator»; con el pulgar hacia abajo y el ademán de cortarse la garganta, se pide la muerte del luchador derrotado. Eso no lo hace más bonito, pero sí más peculiar.

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A los aficionados del Villa les dará igual cómo celebre Jackson sus goles. Lo que les importa es que siga marcando uno de sus grandes motivos de esperanza junto a Leon Goretzka, quien, tras su llegada procedente del Bayern de Múnich, debutó esta temporada ante el Fenerbahce después de una larga ausencia por lesión. Las condiciones para que Jackson siga marcando son buenas, pues en el campeón de la Europa League del año pasado se ha reencontrado con su entrenador favorito: ya trabajó con Unai Emery hace años en el Villarreal y ganó la Europa League bajo sus órdenes. «Jugar para este entrenador es muy importante», dijo ahora sobre Emery.

Emery apuesta sin reservas por Jackson en ataque. Aunque también lo hace porque, tras una profunda renovación en verano, le faltan alternativas de calidad en la plantilla. El senegalés de 25 años todavía tiene que convencer a quienes siguen dudando de él: «Si es tan buen jugador, ¿por qué no logró hacerse un hueco en el Chelsea?», preguntó esta semana el exojeador del Villa Bryan King en Football Insider.

Los aficionados del Villa no quieren oír la respuesta a esa pregunta mientras Jackson siga marcando y celebrando sus goles de una manera tan particular, aunque no sea precisamente de buen gusto.