La selección mexicana inauguró la fase final del Mundial 2026 con una cómoda victoria 2-0 sobre Sudáfrica el jueves en el estadio de la Ciudad de México.

Raúl Jiménez avisó con un disparo en el 5' que detuvo Williams.

El dominio mexicano siguió hasta que, en el 9, Julián Quiñones marcó.

Sudáfrica buscó reaccionar, pero no pudo empatar y el primer tiempo terminó 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Sudáfrica sufrió la expulsión de Yaya Situle en el 49'.

Raúl Jiménez marcó el segundo de México con un potente cabezazo tras centro de Roberto Alvarado en el 67.

Sudáfrica no pudo superar la defensa mexicana y, además, Thimba Zwane fue expulsado en el 84.

En el 90+2 fue expulsado César Montes, dejando a México con diez. El encuentro acabó 2-0.

México y Sudáfrica comparten el Grupo A con Corea del Sur y la República Checa.