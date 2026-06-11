La selección mexicana inauguró la fase final del Mundial 2026 con una cómoda victoria 2-0 sobre Sudáfrica el jueves en el estadio de la Ciudad de México.

La selección mexicana no se hizo esperar y marcó un gol tempranero en el minuto nueve, obra de Julián Quionnes.

Sudáfrica buscó reaccionar, pero no pudo empatar y el primer tiempo terminó 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Sudáfrica sufrió la expulsión de Yaya Situle en el 49.

Raúl Jiménez marcó el segundo de México con un potente cabezazo tras un centro de Roberto Alvarado en el 67.

Los sudafricanos no lograron superar la defensa mexicana y, además, vieron la segunda expulsión, la de Thimba Zwane, en el 84.

En el 90+2, México quedó con diez por la roja a César Montes.