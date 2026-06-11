Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Inicio con victoria... México inaugura el Mundial derrotando a Sudáfrica

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
México
Sudáfrica

La selección mexicana inauguró la fase final del Mundial 2026 con una cómoda victoria 2-0 sobre Sudáfrica el jueves en el estadio de la Ciudad de México.

La selección mexicana no se hizo esperar y marcó un gol tempranero en el minuto nueve, obra de Julián Quionnes.

Sudáfrica buscó reaccionar, pero no pudo empatar y el primer tiempo terminó 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Sudáfrica sufrió la expulsión de Yaya Situle en el 49.

Raúl Jiménez marcó el segundo de México con un potente cabezazo tras un centro de Roberto Alvarado en el 67.

World Cup
Chequia crest
Chequia
CZE
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
República de Corea crest
República de Corea
KOR

Los sudafricanos no lograron superar la defensa mexicana y, además, vieron la segunda expulsión, la de Thimba Zwane, en el 84.

En el 90+2, México quedó con diez por la roja a César Montes.

Anuncios