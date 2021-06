Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Ingleses y croatas se vuelven a ver las caras en la Eurocopa 2021 tras aquella semifinal del Mundial de 2018.

La Eurocopa 2021 ya empezó y muchas emociones no regaló en apenas dos días. Ahora toca turno de ver a Inglaterra y Croacia en el míticio Estadio de Wembley.

Este encuentro promete mucho dramastimso porque hay que recordar que existe una cuenta pendiente entrre ambos. En el Mundial de Rusia 2018, los croatas dejaron en el camino a los de Gareth Southgate y avanzaron a la final contra Francia.

Ahora, la camada de los Three Lions está lista para cobrar revancha y hacer valer los pronósticos que los colocan como favoritos al título.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso del Grupo D.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES EL INGLATERRA VS. CROACIA?

PARTIDO Inglaterra - Croacia FECHA Domingo, 13 de junio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 15:00 de España; 08:00 de México y Colombia; 09:00 de Chile y 10:00 de Argentina GRUPO D

¿DÓNDE VER INGLATERRA VS. CROACIA?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente al Grupo D está disponible a través de los siguines canales:

ZONA CANAL HORARIO España Cuatro y MiTele.es 15:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619) / Win Sports+ ARG: 10:00, CHI: 09:00; COL: 08:00 México SKY Sports (504-546) 08:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Inglaterra vs. Croacia de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Win Sports +, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cinco plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).