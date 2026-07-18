Inglaterra se hizo con el tercer puesto tras un loco partido con diez goles contra Francia

Francia cayó 4-6 ante Inglaterra en la final de consolación. Al descanso perdía 0-4, pero mejoró en la segunda parte. Inglaterra se lleva el tercer puesto.

Ousmane Dembélé arrancó en el banquillo francés, mientras que Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon fueron suplentes en Inglaterra. El equipo de Thomas Tuchel empezó a lo grande: Declan Rice marcó desde fuera del área en el minuto 3.

Inglaterra siguió presionando y Marcus Rashford vio cómo un disparo a bocajarro lo bloqueaba la defensa francesa. Poco después, Cherki obligó a Dean Henderson a intervenir. Inglaterra insistió y el 0-2 de Bukayo Saka fue anulado por fuera de juego.

El 0-2 llegó finalmente cuando Rice sacó un córner perfecto y Ezri Konsa remató de cabeza al ángulo derecho. Kylian Mbappé, visiblemente desconcertado, aguardó el descanso para hidratarse en Miami. Justo tras la reanudación, Mbappé superó a Henderson, pero Marc Guéhi despejó el balón sobre la línea de gol. Se señaló fuera de juego, aunque no era justo.

Maignan despejó un disparo de Rashford y Mbappé respondió chocando con Henderson. Inglaterra sentenció el 0-3 tras un pase de Rashford que Saka aprovechó, dejando otra vez a la defensa francesa desordenada. Justo antes del descanso, Saka hizo el 0-4.

Francia salió del vestuario con ganas de revancha y Mbappé marcó rápidamente el 1-4. Es su noveno gol en Mundiales, uno más que Lionel Messi. Francia siguió apretando: Rabiot disparó fuera por poco y, en el 54’, Barcola recortó a 2-4. Inglaterra sufrió, salvándose cuando Dembélé chutó a Henderson y Olise erró por poco.

Mbappé devolvió la emoción al marcar el 3-4 por la derecha. Ya suma 22 goles en Mundiales y supera a Messi (21). Bellingham entró en el último cuarto de hora para dar un poco más de fuerza a Inglaterra en ataque y falló una gran ocasión. El partido siguió siendo un vaivén constante y Olise disparó fuera por muy poco, para consternación de la afición francesa.

En el 87, Spence fue derribado y Saka transformó el penalti para completar su hat-trick (3-5). Dembélé recortó de nuevo (4-5), pero Bellingham sentenció con el 4-6 tras una carrera.