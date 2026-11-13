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Inglaterra ha recibido un serio aviso antes de su enfrentamiento con España en la Liga de Naciones: el joven prodigio Lamine Yamal está a punto de volver a jugar. La selección de Luis de la Fuente amplió el jueves a 43 partidos su impresionante racha invicta y ahora se prepara para recuperar a su arma más peligrosa de cara a la visita de Inglaterra.

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La Roja sigue imparable

España mantuvo su pleno de victorias en el grupo A3 de la Liga de Naciones con un cómodo triunfo por 2-0 ante Chequia en Praga el jueves. Los goles de Alex Baena y Marc Pubill, ambos del Atlético de Madrid, permitieron a los hombres de Luis de la Fuente sumar su quinta victoria en cinco partidos en la presente edición.

El resultado también amplió a 43 partidos la extraordinaria racha invicta de los campeones del mundo. Su última derrota fue ante Colombia en marzo de 2024, una muestra de la enorme tarea que afronta Inglaterra este fin de semana.

De la Fuente da buenas noticias sobre las lesiones

La joven estrella del Barcelona Yamal se perdió el viaje a Praga por unas molestias en la rodilla, su primera ausencia con su club o su selección esta temporada. Hasta el jueves, el adolescente había sido titular en 20 partidos consecutivos, en los que había firmado la asombrosa cifra de 17 goles y 13 asistencias.

Sin embargo, el seleccionador español confirmó que su delantero estrella está listo para jugar en Madrid, al igual que el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, que también regresa.

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«Hay buenas noticias», dijo De la Fuente tras la victoria en Praga. «Lamine Yamal ya se encuentra bien y tiene muchas ganas de incorporarse al grupo [el viernes].

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«Mikel también está mejor. Uno llegará hacia el mediodía y el otro un poco más tarde, pero ambos estarán con nosotros [para el partido contra Inglaterra]».

El primer puesto, en juego en Madrid

Mientras España sumaba tres puntos en Praga, Inglaterra venció por 2-1 a Croacia en Wembley. El resultado deja a Inglaterra a tres puntos de La Roja en el grupo A3.

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Ambas potencias ya han asegurado su presencia en los cuartos de final de la Liga de Naciones. No obstante, el encuentro del domingo en el Metropolitano del Atlético de Madrid decidirá cuál de las dos avanza como primera de grupo.

Ante la perspectiva de un duelo emocionante, De la Fuente añadió: «[Será] una oportunidad para ver a dos de las mejores selecciones del mundo. Queremos mantener esta dinámica de cara al futuro y prolongar esta racha. Lo cierto es que, con cada partido que pasa, la derrota está más cerca. Así son las cosas, pero estamos contentos y valoramos lo que estamos consiguiendo».

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Una prueba mayúscula para Inglaterra

Inglaterra viaja a la capital española consciente de que afronta posiblemente el desafío más difícil del fútbol de selecciones. Poner fin a una racha de 43 partidos sin perder exigirá una actuación impecable, especialmente con el regreso de Yamal para reforzar un ataque español que ya es letal.

El resultado del domingo determinará, en última instancia, la distribución de los cabezas de serie para la próxima fase eliminatoria. Arrebatarle el primer puesto a España sería toda una declaración de intenciones por parte de Inglaterra, pero no conseguirlo no haría sino subrayar el dominio actual de La Roja en el panorama internacional.