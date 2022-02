Informe La Fábrica: el Madrid planea la renovación de Álex Jiménez

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid tiene decidido retener a una de las joyas más prometedoras de La Fábrica. Se trata de Álex Jiménez, lateral derecho del 2005 que, a pesar de corresponderle jugar con el juvenil C, ya tiene ficha de B y este fin de semana jugará con el A. También está siendo habitual en las convocatorias de la Youth League. Según ha podido saber Goal acaba contrato en 2023 y la dirección de cantera planea renovarlo próximamente. Se le considera uno de los mejores futbolistas de su generación y ya se han puesto manos a la obra para no perderlo.

Esta renovación tendrá además el objetivo de alejar a los numerosos clubes europeos que han llamado a la puerta del chico en los últimos meses. Los ojeadores no le pierden la pista y Chelsea, PSG o Manchester United, entre otros, están dispuestos a reclutarlo. Sin embargo, el que más interés y más opciones tiene de arrebatárselo al Madrid es el Bayern Múnich, que ya se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista, al que piensan darle un trato preferencial en la cantera del conjunto bávaro.

Dicho entorno, sin embargo, está tranquilo, focalizado en que Alex termine la temporada de la mejor forma posible. No se esperaban está evolución tan imparable, habiendo sido capaz de saltarse dos categorías en unos meses. Una de las claves de este éxito está en la comunicación constante con el club, prácticamente semanal, para analizar el trabajo y seguir paso a paso su formación. La relación es tan sana que, aunque haya más ofertas, lo primero será escuchar al Madrid, según han asegurado fuentes cercanas al lateral a este periódico.

Alex Jiménez es una joya que tanto el Madrid como la selección española quieren cuidar. Ha sido internacional Sub-15 y Sub-17. Sin ir más lejos, estuvo convocado por Julen Guerrero para el Torneo Internacional del Algarve que conquistó la selección ante la anfitriona Portugal hace unos días. Un lateral derecho que esperan que pueda romper la barrera y asentarse, en un futuro, en el primer equipo.