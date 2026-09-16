







Durante casi 30 años, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge fueron juntos los dos grandes artífices más influyentes del Bayern de Múnich. Sin Hoeneß, mánager primero y más tarde presidente y presidente del consejo de supervisión, y sin Rummenigge, vicepresidente primero y después presidente de la junta directiva, nada se movió en el Bayern desde comienzos de la década de 1990.

El ascenso constante del Bayern hasta convertirse en uno de los clubes más grandes y exitosos del mundo no se habría podido concebir sin los dos exjugadores. Durante su largo camino juntos -jugaron por primera vez juntos en 1974-, se potenciaron mutuamente. También porque muy a menudo tenían opiniones totalmente distintas y les gustaba enfrentarse internamente (y reconciliarse una y otra vez). La cultura bávara de la discusión pasó a formar parte del ADN del club muniqués, igual que el Mia san Mia.

Ahora, al parecer, han vuelto a tener posturas muy diferentes sobre una importante cuestión de futuro del Bayern y, en una votación decisiva en el consejo de supervisión, incluso habrían votado de forma distinta.

Rummenigge habría negado su voto a Eberl en el Bayern: ¿qué hay detrás?

Como informa Sport1, Rummenigge se habría abstenido en la reunión del consejo de supervisión en la que, tras un largo tira y afloja durante la pasada temporada, se decidió la renovación de Max Eberl como director deportivo. Es decir, Rummenigge le habría negado su voto a Eberl.

Por regla general, este tipo de votaciones importantes sobre cargos en la junta directiva de personal se resuelven por unanimidad tras las habituales discusiones, a veces largas y apasionadas.

Pero mientras los demás miembros del órgano de control, encabezados por Hoeneß y el presidente Herbert Hainer, dieron luz verde al nuevo contrato de Eberl hasta 2029, el ex presidente de la junta directiva lanzó así una clara señal de escepticismo. Esa abstención, si la información del portal es correcta, podría interpretarse como un mensaje claro a la dirección deportiva del campeón récord y como una crítica a la forma en que se toman las decisiones.

Al margen de ello, el Bayern ha ampliado ahora hasta 2029 los contratos de todos los principales responsables del área deportiva: después del entrenador Vincent Kompany, del director ejecutivo Jan-Christian Dreesen y de Eberl, este miércoles también fue el turno del director deportivo Christoph Freund,.

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¿Rummenigge también se abstuvo porque estaba enfadado con Uli Hoeneß?

Justo el lunes, Hoeneß contó entre sonrisas en un evento del equipo de baloncesto del Bayern que internamente había recibido "un buen rapapolvo" por unas declaraciones suyas que hizo a finales de julio al margen de la concentración en Tegernsee. Entonces, Hoeneß cifró la probabilidad de una renovación con Eberl en "en este momento, creo, un 100 por cien". Con ello corrigió sus propias palabras de mayo, cuando ante la misma pregunta, poco antes del inicio de la final de la Copa de Alemania, había situado todavía las opciones de Eberl en "60 a 40 por ciento" y había hablado de dudas dentro del órgano de control.

A raíz de eso, Hoeneß fue criticado desde muchos frentes -al margen del contenido de sus declaraciones, con toda la razón- por el ataque humanamente cuestionable a su sucesor en el peor momento posible. En Tegernsee, cuando la renovación ya tomaba forma desde hacía tiempo tras el exitoso verano de fichajes del club muniqués, probablemente quiso arreglar el asunto, pero se metió de inmediato en el siguiente lío. Esta vez, sin embargo, con su socio de tantos años.

Según Sport1, Rummenigge sigue valorando de forma crítica el trabajo de Eberl. Además, no estaría dispuesto a aprobar sin más cualquier asunto de personal que ya hubiera sido impulsado de antemano por Hoeneß y Hainer en el comité presidencial. Con ello, Rummenigge deja claro que dentro de este poderoso órgano desempeña un papel independiente y que no se suma automáticamente al rumbo del presidente de honor.

Hay cosas que, sencillamente, parecen no cambiar nunca en el Bayern.