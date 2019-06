Informe: Cristiano Ronaldo atrae a James Rodriguez por videollamada a la Juventus

(Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

(Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Mientras que el Bayern probablemente no haga uso de su opción de compra con James Rodríguez, varios equipos italianos lo tienen en la mira.

La superestrella Cristiano Ronaldo supuestamente quiere convencer a su ex compañero de equipo James Rodriguez para un movimiento a la . Como informa Bild, el portugués incluso hizo una videollamada para contactar al jugador colombiano de 27 años del Bayern Munich.

James actualmente juega en préstamo del con la gente de Munich, que podría firmar al colombiano en el verano por 42 millones de euros. Sin embargo, según el informe, los campeones alemanes probablemente no harán uso de esta opción.

James regresaría al Real pero con Zidane la tiene difícil, ¿ también interesado?

Incluso un regreso al Real Madrid parece difícil, ya que James bajo la dirección del entrenador Zinedine Zidane, incluso antes de su mudanza a Munich, no tuvo ningún papel importante.

Por lo tanto, Ronaldo aparentemente ahora quiere atraerlo a , y los dirigentes del campeón italiano no serían reacios a un acercamiento del volante. Pero hay competencia en su propia liga, porque según AS, también interesa el ex técnico de James, Carlo Ancelotti, quien actualmente se encuentra en el Napoli.