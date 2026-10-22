Informaciones de la prensa saudí revelaron que la Liga Profesional Saudí Roshan se dirige a aplazar el partido entre el Al-Ahli y el Al-Khaleej, que estaba previsto disputarse esta tarde del jueves en el estadio Al-Inma de Yeda, en el marco de la jornada 11 de la competición local.

Según lo señalado por el periodista saudí Sami Al-Qadi, se decidió aplazar el partido a causa de las condiciones del vuelo.

La misma fuente aclaró que el Al-Khaleej no pudo, hasta esta mañana, salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.

Indicó que es probable que el partido se dispute mañana viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, mientras que el partido entre el Al-Ittihad y el Al-Diriyah se disputará en el estadio Al-Inma.

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Si eso llega a ocurrir, mañana se disputarán 4 partidos de los grandes clubes de la Liga Roshan dentro de la misma jornada, pues, además de los dos partidos mencionados anteriormente, también jugarán el Al-Nassr contra el Al-Faisaly y el Al-Hilal ante el Al-Qadisiyah.







