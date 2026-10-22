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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Informaciones sobre el aplazamiento del partido entre Al-Ahli y Al-Khaleej: fijada la nueva fecha

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
1ª División
Arabia Saudita

Caos en el calendario de partidos de la Roshn Saudi League

Informaciones de la prensa saudí revelaron que la Liga Profesional Saudí Roshan se dirige a aplazar el partido entre el Al-Ahli y el Al-Khaleej, que estaba previsto disputarse esta tarde del jueves en el estadio Al-Inma de Yeda, en el marco de la jornada 11 de la competición local.

Según lo señalado por el periodista saudí Sami Al-Qadi, se decidió aplazar el partido a causa de las condiciones del vuelo.

La misma fuente aclaró que el Al-Khaleej no pudo, hasta esta mañana, salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.

Indicó que es probable que el partido se dispute mañana viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, mientras que el partido entre el Al-Ittihad y el Al-Diriyah se disputará en el estadio Al-Inma.

Si eso llega a ocurrir, mañana se disputarán 4 partidos de los grandes clubes de la Liga Roshan dentro de la misma jornada, pues, además de los dos partidos mencionados anteriormente, también jugarán el Al-Nassr contra el Al-Faisaly y el Al-Hilal ante el Al-Qadisiyah.



#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
10811249+1525
W
W
W
D
W
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
W
W
W
L
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
9711207+1322
W
W
D
W
L
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
W
L
W
W
W
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
W
W
W
L
W
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
L
L
D
W
W
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
W
D
L
D
W
8
Al IttifaqAl IttifaqALI
104331416-215
L
W
D
D
D
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
L
L
L
W
D
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
W
W
D
D
D
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
L
L
D
L
W
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
L
D
W
D
L
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
D
W
D
L
L
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
D
W
L
D
D
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
L
L
D
D
L
16
Al FathAl FathALF
10136920-116
L
W
L
L
L
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
L
D
L
L
L
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
L
D
L
L
L
Liga de Campeones de la AFC
Descenso

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