El estadio Ali Sami Yen generó una gran polémica tras la victoria del Barcelona por 4-1 sobre el Galatasaray en Estambul, la noche del pasado martes, después de que circularan vídeos que apuntan a que el club turco habría utilizado los altavoces para amplificar los silbidos contra los jugadores del equipo catalán y tratar de tapar los cánticos de la afición azulgrana.

Según destacó el diario español "Mundo Deportivo" este miércoles, varios aficionados que asistieron al partido publicaron grabaciones en las que algunos silbidos parecían proceder de los altavoces del estadio, lo que ha suscitado dudas sobre la naturaleza del ambiente que rodeó el encuentro, especialmente durante las fases de posesión del Barcelona.

El ambiente del estadio, bajo la lupa

El estadio del Galatasaray siempre ha tenido fama de ser uno de los más difíciles del fútbol europeo, gracias al enorme entusiasmo de su afición y al ruido constante en las gradas, un ambiente que le ha valido el apodo de "el infierno turco" y que ha convertido jugar en su campo en un gran desafío para los rivales.

Pero esta vez la polémica no tiene que ver únicamente con la intensidad del aliento de la afición turca, sino con la continuidad de los silbidos en algunos de los vídeos difundidos, incluso en momentos en los que lo que ocurría sobre el césped no parecía justificar ese nivel de ruido.

Otras grabaciones compartidas en las redes sociales mostraron que esos mismos sonidos seguían escuchándose después del final del partido, lo que aumentó las sospechas sobre el posible uso de grabaciones de audio para crear un ambiente hostil hacia el equipo visitante.

En la misma línea, unas imágenes emitidas por la cadena "TRT Spor", que estaba presente en el estadio Ali Sami Yen, mostraron que los silbidos seguían escuchándose a través de los altavoces mientras los presentadores del programa analizaban la amplia victoria del Barcelona por 4-1.

Pese a la difusión de estos vídeos, hasta ahora no constituyen una prueba oficial concluyente de que el Galatasaray haya utilizado sonidos grabados con el objetivo de influir en los jugadores del Barcelona o intimidarlos, y tampoco se ha confirmado la apertura de ninguna investigación oficial sobre el caso.

¿El uso de sonidos artificiales infringe el reglamento?

La polémica plantea dudas sobre la legalidad del uso de grabaciones de audio para aumentar el ruido durante los partidos oficiales, y sobre si esa práctica podría considerarse una infracción de la normativa que regula las competiciones europeas.

La respuesta depende de las circunstancias del caso, del reglamento vigente en la competición y del tipo de uso que se haga de los sistemas de sonido dentro del estadio. Hasta ahora, la controversia surgida tras el partido no significa que se haya demostrado una infracción de la normativa de la UEFA, ni apunta por sí misma a la imposición de ninguna sanción al club turco.

Zanjar la cuestión exigiría una aclaración oficial sobre lo sucedido o la intervención de los organismos competentes para determinar si los vídeos difundidos justifican la apertura de una investigación.

El ambiente de las aficiones es uno de los grandes elementos de atracción del fútbol, ya que los cánticos espontáneos, el bullicio de las gradas y los silbidos otorgan a los partidos un carácter especial y reflejan la pasión de los seguidores y su capacidad para presionar a los rivales.

Sin embargo, si se demostrara el recurso deliberado a grabaciones de audio para simular o amplificar ese ambiente, podría abrirse un debate más amplio sobre la autenticidad del espectáculo en las gradas y la integridad del entorno que rodea a las competiciones deportivas.