El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, envió este lunes un mensaje oficial a la Federación Egipcia de Fútbol.

En su telegrama oficial, Infantino expresó sus más sinceras felicitaciones y sus mejores deseos de salud, felicidad y éxito, tanto en el plano personal como en el profesional, al actual director de fútbol del Al Ahly, valorando su gran trayectoria como jugador y directivo.

El mensaje del presidente de la FIFA también incluyó un explícito reconocimiento al papel desempeñado por el exastro de la selección de Egipto y del Al Ahly, Wael Gomaa, subrayando que su apoyo y colaboración contribuyeron de forma directa al éxito de la primera edición de la Copa del Mundo con su nuevo formato, disputada con la participación de 48 selecciones.

Infantino describió el torneo, coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos, como "la edición más exitosa de la historia de la Copa del Mundo" en cuanto a organización, asistencia de público y nivel técnico.

Wael Gomaa, nacido el 3 de agosto de 1975, había formado parte de los equipos organizativos y técnicos de la FIFA durante el Mundial de 2026, en la primera aplicación del formato ampliado del torneo.

Gomaa es una de las leyendas del fútbol egipcio, tras coronarse con Egipto en tres títulos consecutivos de la Copa Africana de Naciones en los años 2006, 2008 y 2010, además de un brillante palmarés de títulos con el Al Ahly, antes de pasar al trabajo directivo y asumir el cargo de director de fútbol del club rojo.

El mensaje de Infantino se enmarca en el reconocimiento de la FIFA a los profesionales egipcios que contribuyeron al éxito de los mayores eventos futbolísticos mundiales.