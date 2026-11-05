La retirada internacional de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida en la cúspide del fútbol mundial; apenas unas horas después de que la leyenda portuguesa anunciara que colgaba la camiseta de la selección tras 23 años de gloria, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, el suizo Gianni Infantino, difundió un mensaje de despedida excepcional en el que situó a Ronaldo en un lugar al que solo llegan unos pocos.

Infantino escribió, a través de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje que parecía un resumen de toda una historia, al decir: "Pocos jugadores han logrado tocar los corazones de los aficionados al fútbol de todo el mundo como Cristiano Ronaldo. Una trayectoria marcada por un talento excepcional, una determinación inquebrantable y un deseo constante de superar los límites de lo posible".

El presidente de la FIFA no se detuvo en lo emotivo, sino que repasó con el lenguaje de los números lo que hace de la trayectoria de Ronaldo un caso único que quizá no se repita, al señalar que es el máximo goleador histórico de las selecciones y el primer jugador en la historia del deporte en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, desde 2006 hasta 2026, unas cifras que describió como "cosas que quizá no se repitan".

Infantino añadió en su mensaje, que tuvo una gran difusión: "Cristiano logró hazañas que quizá no se repitan, pero su mayor legado va mucho más allá de los récords, los títulos y los goles. Ha inspirado a generaciones, ha unido a millones de aficionados y ha llevado las esperanzas y el orgullo de Portugal a los mayores escenarios del mundo".

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El presidente de la FIFA concluyó su mensaje con un agradecimiento directo: "Gracias, Cristiano, por tu pasión, por los momentos inolvidables y por la enorme contribución que has aportado a nuestro hermoso deporte, vistiendo la camiseta de la selección portuguesa con todo el orgullo. Tu trayectoria internacional seguirá formando parte de la historia del fútbol para siempre".

El mensaje de Infantino llegó en respuesta al conmovedor vídeo que publicó el capitán del Al-Nassr saudí el jueves a través de sus cuentas de Instagram y X, en el que dijo al pueblo portugués: "Ha llegado el día en que devuelvo el dorsal número 7 de nuestra selección nacional. Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el honor y la responsabilidad de vestirlo y defenderlo".

Ronaldo añadió: "Hoy ha llegado el momento de entregarlo al futuro. No fue una decisión fácil, pues algunas decisiones no las toma solo la mente, sino que el corazón también participa en ellas", dirigiendo su agradecimiento a sus compañeros, sus entrenadores y la afición del "Brasil de Europa".

Con esta decisión, Ronaldo cierra una página internacional legendaria en la que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, récord mundial, y condujo a su país a su primer título continental en la Eurocopa 2016, después a dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA 2019 y 2025, y hasta las semifinales del Mundial 2006.