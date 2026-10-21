Infantino recibe una disculpa oficial tras la crisis del segundo salario

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), recibió una disculpa pública del diario británico The Times, después de que este dirigiera numerosas acusaciones contra el presidente de la FIFA durante el pasado periodo.

El diario abordó varias acusaciones dirigidas al presidente de la FIFA en un artículo publicado el 13 de octubre, y afirmó en particular que el dirigente suizo percibía un segundo salario del organismo internacional rector del fútbol, algo que no había sido anunciado de forma oficial.

El diario desmintió posteriormente esta información, y The Times reconoció: «Nunca hubo un segundo salario», aclarando que los gastos y los importes reembolsados que recibió Infantino no se consideran retribución según la legislación suiza y, por tanto, no deben figurar en el informe anual de la FIFA.

El diario también corrigió sus afirmaciones sobre la supuesta adquisición de una propiedad en Miami a un precio anormalmente bajo, y cerró su comunicado diciendo: «Pedimos disculpas al señor Infantino y a la FIFA por estos errores».

En un comunicado emitido tras estas correcciones, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se apresuró a responder, y la federación considera que este incidente refleja los reiterados intentos por parte de ciertas partes de perjudicar su reputación y la de su presidente.

El comunicado señalaba: «Como ya declaró la FIFA en agosto, resulta evidente que algunos realizan esfuerzos coordinados y continuos para dañar la reputación de la FIFA y de su presidente».

La federación también instó a los medios de comunicación a extremar la precisión a la hora de verificar sus informaciones, subrayando al mismo tiempo que acepta las críticas basadas en hechos probados.

La FIFA insistió en que «las críticas constructivas son bienvenidas, pero esas críticas no pueden justificar la publicación de afirmaciones falsas».

Por último, la federación advirtió de que seguirá haciendo frente con firmeza a cualquier publicación que considere inexacta o difamatoria, en un contexto en el que Gianni Infantino se prepara para presentarse a la reelección como presidente de la FIFA.



