Infantino propone reformar la FIFA para salvar su trono tras el escándalo de la venta del Mundial

En un intento desesperado por contener la mayor crisis de su mandato y recuperar la confianza de las federaciones enfurecidas, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, dio marcha atrás en su polémico plan de vender la Copa del Mundo y anunció su total disposición a una reforma radical del sistema de gobernanza dentro de la FIFA, pocos meses antes de unas elecciones que podrían derribarlo.

Revisión independiente y reconocimiento del error

Infantino reveló, en una carta oficial que envió el lunes al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, a la que tuvo acceso la agencia Reuters, dos propuestas sorprendentes:

En primer lugar, encargar a una entidad externa independiente que realice una revisión exhaustiva del marco de gobernanza actual en lo relativo a las grandes iniciativas estratégicas, y que presente recomendaciones para posibles mejoras.

En segundo lugar, poner en marcha amplias consultas con las confederaciones continentales y las federaciones miembro para determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en las iniciativas trascendentales, incluidos los roles del presidente, la Oficina, el Consejo y el Congreso, y cómo reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Infantino escribió en su carta: «Soy consciente de que este asunto, sin aclarar el contexto completo, generó inquietud y dio la impresión de que las decisiones ya se habían tomado, y eso no es cierto. Se mantuvo como una mera propuesta, y no como una decisión, y siempre estuvo sujeta a la aprobación del Consejo y de las federaciones miembro. Ahora ha sido retirada y no se adoptará».

El plan del 20% que desató la revolución

Este paso llegó tras la tormenta que provocó su propuesta de vender una participación del 20% de los derechos comerciales de la FIFA, incluidos los derechos de la Copa del Mundo, a inversores del sector privado para aumentar la financiación del desarrollo del deporte.

El plan, que fue abandonado el pasado mes de julio tras una ola de indignación y amenazas de boicot, llevó a tres grandes confederaciones —la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf— a exigir públicamente cambios en la dirección de la FIFA.

Infantino aseguró, en su defensa, que el plan no habría supuesto la renuncia al control sobre las decisiones deportivas, pero reconoció que la propuesta se hizo pública antes de presentarse íntegramente ante el Consejo y las federaciones.

La batalla de Rabat: Infantino sigue siendo el más fuerte

Pese a la tormenta, Infantino continúa siendo el candidato con más opciones de ganar un nuevo mandato en las elecciones previstas para el próximo mes de marzo en la capital marroquí, Rabat.

Fuentes bien informadas comunicaron a Reuters que sus rivales se enfrentan a una gran dificultad para encontrar un candidato capaz de competir con él, ya que todavía cuenta con votos suficientes para ganar, lo que ha llevado a sus opositores a cambiar de estrategia y a centrarse, en cambio, en limitar sus poderes absolutos.

Infantino afirmó que escuchó opiniones divergentes sobre quién debe decidir en los grandes asuntos: unos prefieren exigir la unanimidad en la Oficina y otros prefieren llevarlos directamente ante el Congreso de la FIFA, y escribió: «No es mi papel prejuzgar este debate».

Fijó el próximo 15 de octubre para debatir las propuestas iniciales, con la posibilidad de estudiar propuestas posteriores, teniendo en cuenta que cualquier modificación de los estatutos requiere la aprobación del Congreso.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Y en un mensaje para tranquilizar a las federaciones temerosas de represalias, aseguró: «El trato hacia cualquier federación no dependerá de su postura ante ninguna propuesta o cuestión institucional», cerrando su carta con estas palabras: «Sigo plenamente comprometido con liderar la FIFA, y confío en lo que podemos lograr juntos».