Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), afronta nuevas presiones que amenazan con avivar la polémica en torno a su futuro en el cargo, después de que una investigación periodística revelara que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pagó una cantidad económica de seis cifras a una mujer que, según se afirma, mantuvo una relación con el dirigente suizo durante su etapa como secretario general del organismo continental.

El diario británico "Daily Telegraph" reveló que la UEFA abonó dicha cantidad a la mujer al concluir su relación profesional con la federación, en un episodio que se remonta al periodo en el que Infantino ocupaba el cargo de secretario general de la UEFA, entre los años 2009 y 2016.

El periódico citó a un portavoz de Infantino, actual presidente de la FIFA, quien afirmó que el dirigente suizo "niega con firmeza estas acusaciones, que carecen por completo de fundamento".

Un portavoz de la FIFA añadió, en declaraciones recogidas por el "Daily Telegraph": "El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, niega con firmeza estas acusaciones, pues son totalmente falsas. Cualquier insinuación de una conducta indebida o de una infracción de las normas o reglamentos constituye una difamación".

Y prosiguió: "Ningún empleado de la UEFA o de la FIFA ha presentado jamás una queja relativa a la conducta del señor Infantino, porque no ha existido ningún episodio en el que se haya visto implicado".

La UEFA confirma el pago de una cantidad económica

Por su parte, la UEFA emitió un comunicado en el que confirmó que "se abonó una cantidad económica a la persona en cuestión al finalizar la relación profesional".

La UEFA precisó que la cantidad que recibió la mujer implicada cubrió los gastos para que completara un programa de máster en Administración de Empresas (MBA) en una escuela de negocios local.

La federación afirmó que todos los pagos se realizaron conforme a los reglamentos vigentes en aquel momento, señalando que dichos reglamentos se han endurecido desde entonces hasta ser "similares a los aplicados en instituciones modernas y de alto nivel".

El "Daily Telegraph" indicó que la cantidad que la UEFA pagó a la mujer era de seis cifras, en un momento en el que Infantino trabajaba en el organismo rector del fútbol europeo.

Nuevas presiones sobre el presidente de la FIFA

Estas acusaciones llegan en un momento sumamente delicado para Infantino, que ya afronta crecientes presiones para conservar su cargo como presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en el marco de sus polémicos planes relacionados con la venta de participaciones en la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

El dirigente, de 56 años, se disculpó por los "errores" cometidos en las propuestas relativas al plan de inversión privada vinculado a la Copa del Mundo, pero no dimitió de su cargo, después de obtener el apoyo de altos directivos durante una reunión celebrada en Marruecos el miércoles.

La "BBC Sport" contactó tanto con la FIFA como con Infantino para obtener declaraciones sobre estas acusaciones.

¿Cómo comenzó la historia de Infantino con la UEFA?

Infantino se incorporó a la UEFA en el año 2000, antes de asumir el cargo de secretario general de la federación en 2009, puesto en el que permaneció hasta 2016, cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Fútbol.

Este nuevo caso añade otro capítulo a la serie de presiones que afronta el dirigente suizo en la actualidad, especialmente con el aumento de las críticas al plan de inversión privada relacionado con la Copa del Mundo.

En medio de la polémica, varias selecciones europeas amenazaron con boicotear los eventos de la FIFA, pese a la cancelación de los planes de inversión privada, justificando su postura en el incumplimiento de determinadas condiciones.

En cambio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunciaron su apoyo a Infantino, al igual que las federaciones de fútbol de México, país coanfitrión de la Copa del Mundo, y de Argentina, subcampeona del torneo, que expresaron su respaldo al presidente de la FIFA.

De este modo, Infantino se encuentra ante una nueva crisis que se suma a sus polémicos expedientes, en un momento en el que aumentan los interrogantes sobre su futuro al frente de la federación internacional, mientras él niega de forma categórica las nuevas acusaciones y las califica de totalmente falsas.