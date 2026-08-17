Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), fue destituido de su cargo por el órgano directivo, menos de tres semanas después de haber criticado duramente el fallido plan del presidente de la federación, Gianni Infantino, de vender participaciones en las competiciones a inversores del sector privado.

Según informó la cadena "BBC Sport", un portavoz de la FIFA confirmó en un comunicado que "la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour como director ejecutivo de operaciones concluyó el 17 de agosto de 2026".

Y añadió: "La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea todo lo mejor en el futuro".

Los empleados de la FIFA fueron informados de la noticia en un correo electrónico enviado por el secretario general, Mattias Grafström, la noche del lunes, en el que les comunicó que la organización y Lamour "acordaron separarse".

El mes pasado, Lamour describió los planes del polémico proyecto FIFA Forward como "el proyecto de una sola persona", y afirmó: "Ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas".

Y agregó que la propia dirección de la FIFA había sido "engañada" respecto al proyecto que ahora se ha abandonado.

Prosiguió: "Nuestra misión, la misión de los cientos de empleados apasionados, entregados e idealistas de la FIFA, es servir al fútbol".

Y continuó: "El presidente debe reunir a las personas, unirlas e inspirarlas. Sin embargo, hoy estamos presenciando lo contrario".

Lamour reconoció que tiene un deber de lealtad hacia su empleador, pero también hacia "ciertos valores" y hacia el apoyo a sus compañeros.

Y añadió: "Si eso significa que voy a perder mi trabajo, que así sea. Comprenderé y respetaré esa decisión. Al menos esta noche dormiré tranquilo".

Lamour se incorporó a la FIFA en noviembre de 2024, tras haber ocupado anteriormente el cargo de subsecretario general de la Unión Europea de Fútbol, y se encontraba a dos niveles administrativos de Infantino.

A comienzos de este mes, Infantino obtuvo el respaldo de altos directivos en una reunión celebrada en Marruecos, pero, según se informó a BBC Sport, Lamour no fue invitado.

Infantino se enfrenta a una presión creciente tras haber propuesto la creación de una nueva empresa, FFE, para gestionar los derechos comerciales y los derechos de venta de entradas de todas las competiciones de la FIFA, incluidos los torneos de la Copa del Mundo.

El proyecto FFE quedó frustrado después de que el plan de Infantino de vender el 21% de la empresa a firmas de inversión privada recibiera críticas generalizadas.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) y la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que gestionan el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y la región del Caribe, así como la Confederación Asiática de Fútbol, se opusieron públicamente al plan, mientras que la UEFA amenazó con boicotear la Copa del Mundo si se llevaba a cabo el plan.

Lamour criticó a Infantino, mientras que uno de los principales asesores de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió.

Tras frustrarse la propuesta, la UEFA y la Concacaf retiraron su apoyo a Infantino de cara a su candidatura a un cuarto mandato presidencial en el congreso de la FIFA en marzo del próximo año.

Varios miembros de la Concacaf, entre ellos México, rompieron filas con su confederación para brindar su apoyo a Infantino, mientras que las confederaciones de África, Sudamérica y Oceanía respaldaron al presidente de la FIFA.