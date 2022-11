Infantino: "Me siento árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador migrante"

El presidente de FIFA salió en defensa de Qatar ante los problemas que enfrentan previo al Mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió en defensa de Qatar en la previa de la Copa del Mundo y aseguró sentirse "árabe", "gay" y "trabajador migrante".

"Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante", dijo Infantino en conferencia de prensa, a un día de la inauguración del Mundial donde Qatar enfrentará a Ecuador.

Infantino explotó en su comparecencia ante los medios de comunicación, asegurando que la hipocrecía está presente.

"Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas", mencionó.

La celebración de la Copa del Mundo en Qatar se ha visto envuelta en un mar de críticas por los derechos humanos y la no igualdad.