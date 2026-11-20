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El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), recibió un nuevo impulso en la carrera hacia las elecciones presidenciales previstas para el 18 de marzo de 2027, después de que las diez federaciones de Sudamérica anunciaran por unanimidad su apoyo a su candidatura. Un paso que refuerza su posición de cara a los esperados comicios, que se celebrarán durante el 77.º Congreso de la FIFA, previsto en Rabat, la capital de Marruecos.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó en un comunicado oficial emitido el viernes que sus diez federaciones miembro renovaron su respaldo a Infantino, en reconocimiento a su liderazgo y a los cambios que ha experimentado el fútbol mundial durante su mandato.

El comunicado precisó que el Consejo de la confederación adoptó la decisión por unanimidad durante su reunión en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la víspera de la final de la Copa Sudamericana, y recordó que el apoyo a Infantino ya se había decidido en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo de 2025.

La postura de la CONMEBOL llega en un momento en que empieza a perfilarse la carrera por la presidencia del organismo rector del fútbol mundial, después de que la FIFA anunciara los nombres de los tres candidatos que concurrirán a las elecciones: encabeza la lista Infantino, que aspira a lograr un nuevo mandato, junto al francés Philippe Diallo y al japonés Kozo Tashima.

Según las estimaciones recogidas en informaciones de prensa, el actual presidente es el gran favorito para conservar el cargo, gracias al apoyo del que goza entre varias confederaciones continentales y federaciones nacionales.

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El respaldo de las diez federaciones sudamericanas tiene un peso electoral importante para Infantino, dado el sistema de votación vigente en la FIFA, que otorga un voto a cada federación nacional miembro, con independencia de su tamaño o de su peso futbolístico.

En total hay 211 votos en juego, y para ganar se necesita la mayoría absoluta, es decir, al menos 106 votos, lo que convierte la captación de apoyos entre las distintas federaciones en un factor decisivo para determinar quién será el próximo presidente.

La renovación del apoyo de la CONMEBOL a Infantino no fue una sorpresa, ya que la confederación ya le había mostrado su respaldo en ocasiones anteriores. Sin embargo, su postura actual llega tras las discrepancias surgidas en los últimos meses en torno a algunas decisiones relacionadas con la gestión del fútbol mundial.

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En agosto pasado, la confederación sudamericana había expresado su preocupación por lo que calificó de reiteradas medidas unilaterales, adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales establecidos para abordar este tipo de asuntos.

Esas reservas estaban vinculadas a un polémico proyecto de venta de participaciones en los derechos del Mundial, que no llegó a prosperar y suscitó objeciones en algunos sectores del fútbol. Pese a esas posturas previas, la CONMEBOL aseguró que su apoyo a la candidatura de Infantino se ha mantenido firme, basado en su valoración de su liderazgo y de los cambios que ha vivido este deporte en los últimos años, lo que pone de manifiesto que las diez federaciones siguen respaldándolo pese a las diferencias surgidas en algunos asuntos.