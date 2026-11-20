El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), recibió un nuevo impulso en la carrera hacia las elecciones presidenciales previstas para el 18 de marzo de 2027, después de que las diez federaciones de Sudamérica anunciaran por unanimidad su apoyo a su candidatura. Un paso que refuerza su posición de cara a los esperados comicios, que se celebrarán durante el 77.º Congreso de la FIFA, previsto en Rabat, la capital de Marruecos.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó en un comunicado oficial emitido el viernes que sus diez federaciones miembro renovaron su respaldo a Infantino, en reconocimiento a su liderazgo y a los cambios que ha experimentado el fútbol mundial durante su mandato.
El comunicado precisó que el Consejo de la confederación adoptó la decisión por unanimidad durante su reunión en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la víspera de la final de la Copa Sudamericana, y recordó que el apoyo a Infantino ya se había decidido en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo de 2025.
La postura de la CONMEBOL llega en un momento en que empieza a perfilarse la carrera por la presidencia del organismo rector del fútbol mundial, después de que la FIFA anunciara los nombres de los tres candidatos que concurrirán a las elecciones: encabeza la lista Infantino, que aspira a lograr un nuevo mandato, junto al francés Philippe Diallo y al japonés Kozo Tashima.
Según las estimaciones recogidas en informaciones de prensa, el actual presidente es el gran favorito para conservar el cargo, gracias al apoyo del que goza entre varias confederaciones continentales y federaciones nacionales.
El respaldo de las diez federaciones sudamericanas tiene un peso electoral importante para Infantino, dado el sistema de votación vigente en la FIFA, que otorga un voto a cada federación nacional miembro, con independencia de su tamaño o de su peso futbolístico.
En total hay 211 votos en juego, y para ganar se necesita la mayoría absoluta, es decir, al menos 106 votos, lo que convierte la captación de apoyos entre las distintas federaciones en un factor decisivo para determinar quién será el próximo presidente.
La renovación del apoyo de la CONMEBOL a Infantino no fue una sorpresa, ya que la confederación ya le había mostrado su respaldo en ocasiones anteriores. Sin embargo, su postura actual llega tras las discrepancias surgidas en los últimos meses en torno a algunas decisiones relacionadas con la gestión del fútbol mundial.
En agosto pasado, la confederación sudamericana había expresado su preocupación por lo que calificó de reiteradas medidas unilaterales, adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales establecidos para abordar este tipo de asuntos.
Esas reservas estaban vinculadas a un polémico proyecto de venta de participaciones en los derechos del Mundial, que no llegó a prosperar y suscitó objeciones en algunos sectores del fútbol. Pese a esas posturas previas, la CONMEBOL aseguró que su apoyo a la candidatura de Infantino se ha mantenido firme, basado en su valoración de su liderazgo y de los cambios que ha vivido este deporte en los últimos años, lo que pone de manifiesto que las diez federaciones siguen respaldándolo pese a las diferencias surgidas en algunos asuntos.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.