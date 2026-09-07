Infantino: la participación de Egipto en el Mundial es excepcional y esperamos verlos de nuevo

El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), elogió lo que ofreció la selección de Egipto en el Mundial 2026, señalando que la participación de Egipto en el torneo fue excepcional en todos los sentidos.

La selección de Egipto superó la fase de grupos en el Mundial 2026 por primera vez en su historia, y venció a Australia en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final, antes de ser eliminada a manos de Argentina en los octavos de final con una derrota (3-2).

Infantino dijo a través de su cuenta oficial en Instagram este lunes: «Egipto ha hecho historia en el Mundial 2026 en Norteamérica, logrando una clasificación sin precedentes más allá de la fase de grupos y su primera victoria en toda la historia del torneo, en una participación excepcional en todos los sentidos para la selección de Egipto».

Y añadió: «La selección egipcia ha llevado la alegría y el gozo a los corazones de su apasionada afición, que aportó un enorme entusiasmo y un ambiente magnífico en cada estadio en el que el equipo disputó sus partidos».

Y concluyó: «Esperamos con ansias verlos regresar a la escena mundial muy pronto».



