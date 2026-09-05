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Infantino genera incertidumbre sobre su futuro al frente de la FIFA

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Infantino esquiva la pregunta más importante

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), mantuvo abiertas las especulaciones sobre su futuro al frente del mayor organismo futbolístico del mundo, negándose a ofrecer respuestas concluyentes acerca de sus próximos planes.

Durante su presencia en la ciudad polaca de Katowice para asistir a la inauguración de la Copa Mundial Femenina Sub-20, Infantino esquivó las preguntas de los periodistas sobre si estaba pensando en dimitir o si planeaba presentarse a un nuevo mandato.

Tras extenderse en su discurso sobre el torneo y la misión de la FIFA, Infantino prefirió apartar los focos de su situación personal y declaró a los medios, según recogió el sitio "Foot Mercato": "En cuanto al resto de asuntos, habrá mucho que decir, pero habrá un momento y un lugar adecuados para hablar de ello. No hoy, y no aquí", sin ofrecer ninguna pista adicional que indicara sus intenciones futuras.

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El presidente de la FIFA prefirió dirigir el rumbo de la conversación hacia los esfuerzos por desarrollar el juego a nivel mundial, y afirmó: "Se trata de brindar oportunidades a las selecciones, a los jugadores y a los talentos de todas partes del mundo", en alusión al aumento del número de participantes en los torneos internacionales.

Infantino continuó su intervención diciendo: "Aquí y ahora, valoramos el fútbol. Y seguimos trabajando dentro de la FIFA, por supuesto, para dar a cada rincón del mundo la oportunidad y la dignidad, y para encontrar los caminos y los medios que les permitan desarrollarse, participar y celebrar el fútbol"; desplegando con profusión las ambiciones futuras de la FIFA, pero sin saciar la sed de los periodistas con una sola respuesta relacionada con su trayectoria personal.

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