Infantino: «Estoy orgulloso de haber cumplido mi promesa a Irán»

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su alegría al inicio del Mundial y lo describió como «un momento de celebración».

Durante una rueda de prensa previa al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, afirmó que es «el torneo más famoso e inspirador del mundo» y expresó su deseo de que el foco estuviera en el fútbol, aunque se tocarían otros asuntos.

Se refirió al caso de Irán: visitó a la selección en Turquía en marzo y les garantizó que jugarían, pese a las tensiones militares en la región.

Añadió: «Algunos dudaban de que Irán viniera, pero les prometí que vendrían y, si hacía falta, iría a Teherán a buscarlos en autobús; ellos respondieron que llegarían por sus propios medios».

Y añadió: «Estoy muy contento de que hayamos conseguido garantizar la participación de Irán, y estoy orgulloso del trabajo de mi equipo».

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Insistió en que la presencia iraní encarna «el espíritu del fútbol», capaz de hacer olvidar momentáneamente la realidad, y confió en un ambiente positivo en los estadios.

Recalcó que los problemas de Irán, las entradas y los visados han sido los temas más repetidos en las últimas semanas y subrayó que «estos asuntos no tienen que ver con el fútbol, sino con la situación mundial y los países anfitriones».

Irán, encuadrada en el Grupo 7 con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, aún espera visados para parte de su delegación y teme que se impida la entrada de sus aficionados.