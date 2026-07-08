Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afronta una presión creciente tras el anuncio de la ONG FairSquare de denunciarle ante la Comisión de Ética del COI por «reiteradas violaciones del principio de neutralidad política».

Según la organización, según informó este miércoles el diario francés «L’Équipe». La denuncia se basa en la estrecha relación entre Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump, y considera que sus actuaciones contravienen los compromisos de independencia política y comercial impuestos a los miembros del COI, según la Carta Olímpica.

La organización cita hechos polémicos, como su asistencia en febrero a la reunión «Consejo de la Paz» invitado por Trump y su aparición con una gorra que leía «USA» y los números «45-47», en alusión a los mandatos del presidente.

Esta cercanía ya fue criticada antes; entonces un portavoz del COI defendió a Infantino alegando que la FIFA impulsa un programa de inversión para reactivar el deporte en Gaza mediante infraestructuras y proyectos educativos.

La polémica llega días después de que se levantara la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien pudo jugar contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 tras recurrir la decisión; un caso en el que, según se informó, Trump habría mediado con Infantino.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, reconoció que aún no hay denuncia formal, pero recordó que la Comisión de Ética revisará cualquier caso que se presente.

No es la primera vez que Infantino se ve implicado en un caso así: en diciembre de 2025 la organización Fair Square ya denunció ante la Comisión de Ética de la FIFA la entrega a Trump del «Premio FIFA por la Paz», por considerar que vulneraba de nuevo el principio de neutralidad política.

La organización añadió que la denuncia recibió el respaldo de más de 50 diputados del Parlamento Europeo y de la Federación Noruega de Fútbol, aunque por ahora no hay señales de una investigación oficial.

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Aumenta la presión antes de las elecciones

Además, varias decisiones arbitrales y disciplinarias polémicas en el Mundial 2026 han ensombrecido su futuro antes de las elecciones presidenciales de 2027, en un momento en que crecen las críticas a la gestión del torneo, según un informe de «beIN Sports».

En esta edición del Mundial se han registrado varios incidentes polémicos, como la decisión de levantar la suspensión a Balugun, lo que le permitió jugar contra Bélgica en cuartos de final pese a haber sido expulsado en el partido anterior, lo que cuestiona la coherencia de los mecanismos disciplinarios de la FIFA.

Las críticas se intensificaron tras el Argentina-Egipto de octavos, donde el árbitro francés François Litxer fue duramente cuestionado por sus decisiones, reavivando el debate sobre el nivel arbitral y el VAR.

Este contexto llega en un momento delicado, pues Infantino ya anunció su intención de optar a un nuevo mandato en las elecciones presidenciales durante el 77.º Congreso de la FIFA, en marzo de 2027.

Los desafíos no son solo deportivos: los equilibrios políticos dentro de la FIFA podrían resultar decisivos en la votación.

La UEFA ha cuestionado varias decisiones recientes de la FIFA, mientras que la CAF, uno de los mayores bloques de voto, vigila los acontecimientos, sobre todo por la candidatura conjunta de Marruecos, España y Portugal para el Mundial 2030.

Aunque es pronto para medir su efecto en las elecciones, la polémica del Mundial 2026 presiona a la dirección de la FIFA y probablemente marcará la próxima campaña presidencial.