Infantino en Marruecos: elogios y un mensaje antes del Mundial 2030

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), regresó a Marruecos en una visita que coincidió con el inicio de la Copa Mundial Femenina Sub-17 "Marruecos 2026", y elogió la pasión futbolística de los marroquíes, en un momento en el que el reino se prepara para acoger el mayor evento del fútbol junto a España y Portugal en 2030.

Infantino fue recibido por Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, para asistir a la ceremonia de apertura del torneo y seguir el partido inaugural, en un gesto que refleja la continuidad de la presencia marroquí en el ámbito de la organización de competiciones internacionales.

El presidente de la FIFA expresó su satisfacción por volver al reino y destacó el lugar que Marruecos ocupa ya en el fútbol mundial, así como la pasión de la afición, que trasciende los límites de los estadios y transmite mensajes de tolerancia, convivencia y paz.

La visita se produce mientras Marruecos continúa desarrollando sus infraestructuras deportivas y reforzando su experiencia organizativa, algo que respalda sus aspiraciones de acoger los grandes torneos mundiales, según informó el sitio "Hespress".

El Mundial Femenino Sub-17 representa una nueva etapa en la trayectoria del reino y pone el foco sobre los jóvenes talentos femeninos, antes del mayor desafío: la organización de la Copa del Mundo 2030 junto a España y Portugal, una cita que someterá la capacidad organizativa marroquí a una nueva prueba mundial.



