El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre los cánticos racistas que se produjeron en gran número en las gradas durante el duelo entre Guatemala y Surinam (1-0).

En la noche del lunes al martes, Guatemala y Surinam disputaron un partido decisivo en el marco de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Surinam acabó quedándose sin los cuartos de final de la Liga de Naciones en el tiempo de descuento del encuentro. Tras el partido, Etienne Vaessen perdió completamente los nervios, después de que Richonell Margaret ya viera la roja durante el duelo por reaccionar a los sonidos racistas desde la grada.

El guardameta del FC Groningen se fue a las manos con jugadores y oficiales de Guatemala e hizo un gesto obsceno al público presente mientras abandonaba el terreno de juego.

Después, la federación surinamesa de fútbol compartió un comunicado en el que se afirmaba que los jugadores de Surinam fueron víctimas de racismo durante todo el partido en Guatemala.

Infantino ha reaccionado ahora a los acontecimientos a través de Instagram. “No hay lugar para el racismo en el fútbol. Lo que han tenido que soportar los jugadores de Surinam en Guatemala es absolutamente inaceptable”.

“Como FIFA, apoyaremos plenamente a la federación surinamesa de fútbol en su lucha por erradicar el racismo del fútbol”. Anteriormente, la FIFA impuso una multa a El Salvador. Ese país también fue culpable de proferir cánticos racistas contra jugadores surinameses.