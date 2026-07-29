Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), defendió su nuevo proyecto relacionado con la venta de participaciones del Mundial, tras los fuertes ataques que ha recibido durante las últimas horas.

La FIFA anunció en un comunicado oficial, el martes, que su presidente Gianni Infantino tiene la intención de vender participaciones del Mundial en forma de acciones a inversores del sector privado, y asumirá un papel similar al de comisionado en este nuevo proyecto.

Desde la publicación de este comunicado, han aparecido numerosos pronunciamientos airados contra Infantino y su nuevo proyecto, especialmente por parte de la Unión Europea de Fútbol, así como de algunas federaciones nacionales, entre ellas la inglesa y la francesa.

Infantino respondió a esos ataques a través de un vídeo, en el que aseguró que este acuerdo no es obligatorio, sino una oportunidad de oro, que se lleva a cabo mediante un proceso democrático.

Infantino dijo, en las declaraciones que recogió el diario "Mundo Deportivo": "El plan representa una propuesta y una oferta, es un proceso democrático y, por encima de todo, es una oportunidad y no una obligación; representa el inicio de un proceso de consultas".

Y añadió: "Una parte muy pequeña del creciente valor comercial del fútbol llega a quienes más lo necesitan dentro de este deporte".

Y prosiguió: "Esta es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del fútbol a nivel mundial, pero repito, esto es solo una propuesta y no una obligación".

Y concluyó: "Queremos ayudar a construir la próxima selección de Cabo Verde, pero, una vez más, esta decisión corresponde por completo a nuestros miembros".