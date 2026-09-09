En un duro golpe que podría cambiar el mapa de las elecciones a la presidencia de la FIFA, la Federación Francesa de Fútbol, encabezada por Philippe Diallo, ha decidido retirar todo su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y sumarse oficialmente al frente de la UEFA que se le opone, acusándolo de un liderazgo autoritario y de vender el Mundial a fondos cercanos a Donald Trump.

Francia anunciará la ruptura mañana

El diario "L'Équipe" señaló que la postura de Francia en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para el 18 de marzo en Rabat, Marruecos, no era objeto de dudas, pero la expectación terminará mañana jueves, cuando el comité ejecutivo de la Federación Francesa, salvo que surjan circunstancias imprevistas, retire todo su apoyo a Infantino, quien se presenta a otro mandato pese a la tormenta que provocó su decisión, a mediados del verano, de vender participaciones de la Copa del Mundo a fondos privados controlados por allegados al presidente estadounidense Donald Trump.

Diallo: un sistema que no está a la altura del fútbol

Philippe Diallo, miembro del comité ejecutivo de la UEFA y presidente de la Federación Francesa, expresó su intención de abandonar a Infantino, como han hecho decenas de federaciones europeas, ya que considera que la actual dirección de la FIFA no está a la altura de los elevados principios que representa el fútbol, según reveló el diario "L'Équipe".

El periódico francés recogió unas incendiarias declaraciones de Diallo: "Ya había criticado el reparto de los ingresos de la Copa del Mundo entre las selecciones nacionales porque lo consideré muy injusto. Además, han ocurrido recientemente numerosos hechos que se han alejado de la esencia del juego, como la anulación de la tarjeta roja concedida a Balogun a petición de Donald Trump, la ampliación propuesta de 48 a 64 equipos y algunos arreglos financieros. Es imprescindible una revisión completa de este sistema que no se corresponde con la importancia del fútbol".

¿Por qué se ha vuelto Diallo en contra ahora?

L'Équipe considera que la postura declarada de Diallo de rebelarse contra Infantino, que se hará pública el jueves, no se debe únicamente a sus diferencias de fondo con él, sino también a que es miembro del comité ejecutivo de la UEFA y no puede oponerse a Aleksander Ceferin, quien actualmente hace todo lo posible por deshacerse del presidente de la FIFA.

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