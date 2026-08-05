El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, llegó a una reunión decisiva en Marruecos, en medio de crecientes presiones, después de que la leyenda del fútbol portugués Luís Figo se convirtiera en la personalidad destacada más reciente en exigir su dimisión, este miércoles.

Infantino había convocado a los altos cargos de la FIFA a la ciudad marroquí de Salé para celebrar reuniones de crisis, tras la filtración la semana pasada de planes para vender participaciones en el Mundial por valor de 3.100 millones de libras esterlinas.

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El dirigente suizo dio marcha atrás posteriormente a estas propuestas, tras una amplia oposición que incluyó también una rebelión dentro de los pasillos de la FIFA.

Tanto la Unión Europea de Fútbol (UEFA) como la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) exigen la salida de Infantino; asimismo, la UEFA anunció oficialmente la retirada de su confianza en el presidente de la FIFA.

La postura de Jordania

Las presiones sobre Infantino aumentaron después de que el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Alí bin al Husein, lo acusara de ejercer chantaje, convirtiéndose Jordania en el primer país asiático en rebelarse contra él.

Jordania se convirtió además en el miembro número 91 que se moviliza contra Infantino, suponiendo que todos los países miembros de la UEFA y la Concacaf adopten la postura de sus confederaciones continentales. Los opositores del presidente de la FIFA necesitan el apoyo de 106 federaciones nacionales para destituirlo de su cargo.

Un coche que trasladaba a Infantino fue visto llegando a la oficina regional de la FIFA en África, en la ciudad marroquí de Salé, la mañana de este miércoles, según el diario"Daily Mail" británico.

Según el diario "The Times", allegados a Infantino intentaron convencer al grupo de "leyendas de la FIFA" para que declararan públicamente su apoyo a él, pero estos intentos fracasaron.

El grupo incluye a varios exastros del fútbol internacional, que perciben una remuneración a cambio de participar en los eventos y actividades oficiales que organiza la FIFA.