Un informe francés abordó el panorama de la competencia en las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol, que se celebrarán el próximo marzo en Marruecos.

Y a un mes del plazo final para la presentación de candidaturas, fijado para el próximo 18 de noviembre, Gianni Infantino podría encontrar un rival en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

El suizo Ramon Vega, exjugador del Tottenham, es actualmente la única persona que ha anunciado oficialmente su intención de competir con el presidente actual.

El exdefensa internacional suizo, que tuvo un papel destacado con el Tottenham y el Créteil durante su carrera futbolística, quiere poner fin a la era de su compatriota, que ocupa el cargo desde 2016.

Pero antes de poder lanzar oficialmente su campaña electoral, Vega deberá cumplir varias condiciones, empezando por obtener el apoyo de al menos cinco federaciones de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Se trata de un paso esencial para confirmar su candidatura, y espera enfrentarse a Infantino en las elecciones previstas para marzo de 2027.

Por su parte, el presidente actual continúa su campaña para reforzar su popularidad, especialmente en Asia.

Y según la cadenaRMC Sport , Gianni Infantino cuenta actualmente con el respaldo de unas 90 federaciones, mientras que necesita 106 votos para asegurarse la mayoría en las elecciones.

Esta situación todavía deja margen de maniobra a sus posibles rivales, sobre todo después de que la última reunión del Consejo de la FIFA no lograra rebajar la tensión en torno a su liderazgo.

Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que durante mucho tiempo fue considerado un rival serio, ha descartado definitivamente su candidatura.

Por lo tanto, Ramon Vega sigue siendo, en esta etapa, el único candidato declarado para competir con Infantino.