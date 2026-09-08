«¡Infantil y lamentable!» Kylian Mbappé, vapuleado por sus declaraciones sobre el Balón de Oro

La superestrella Kylian Mbappé, del Real Madrid, dejó claro en la rueda de prensa previa al debut en la Champions League contra el Inter de Milán que le gustaría bastante ganar el Balón de Oro este año. Sin embargo, Christophe Dugarry no es muy partidario de este tipo de declaraciones.

"Este verano hice historia en la competición más prestigiosa, pero todavía me queda un largo camino por recorrer", dijo Mbappé con seguridad. "Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", porque "yo siempre me considero el mejor jugador del mundo".

Por eso, para Mbappé también es completamente normal "que la gente te relacione con este tipo de premios cuando juegas en el mejor club del mundo. Mucha gente por la calle me habla del Balón de Oro. Mucha gente habla de mí como posible ganador del Balón de Oro".

Dugarry, que al igual que Mbappé fue delantero de la selección francesa, entiende muy poco la contundencia de esas declaraciones. "Pedir públicamente un premio individual así me parece infantil y lamentable. No demuestra grandeza pedirlo, y menos siendo el capitán de la selección nacional", criticó en el pódcast de RMC 'Rothen s'enflamme'.

"¡Una temporada en la que ningún jugador destacó de verdad!"

Y continuó: "Esta fue una temporada en la que ningún jugador destacó de verdad. Ningún jugador lo ganó todo, ni a nivel colectivo ni individual. Nadie ofreció un rendimiento tan sobresaliente como para poder decir que su victoria sería evidente y segura".

El hecho de que "el fútbol sea cada vez más individualista" enfada al exinternacional francés, en 55 ocasiones, "demasiado a menudo. En lugar de hablar de uno mismo y de premios individuales, habría que hablar del equipo, de compartir los éxitos, de los trofeos que se quería ganar juntos, pero no se pudo".

Al final, Dugarry se mostró conciliador con el capitán de la Equipe Tricolore, ya que "sigo entendiendo, aunque en general no esté de acuerdo con ese enfoque, que piense que es el mejor jugador del mundo".