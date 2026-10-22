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INEOS, copropietaria del Manchester United, ha dado plenos poderes al director de fútbol Jason Wilcox para decidir si el cuestionado entrenador Michael Carrick sigue al frente del equipo en Old Trafford. Los dirigentes del club estudian sus opciones después de que la humillante derrota por 4-1 del miércoles ante el Como, a domicilio en la Champions League, agravara un pésimo inicio de temporada.

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La directiva delega la decisión sobre el entrenador

Según TEAMtalk, Sir Jim Ratcliffe y la cúpula de Old Trafford respaldarán plenamente a Wilcox si el responsable deportivo decide destituir a Carrick. Nombrado entrenador de forma permanente el verano pasado tras lograr la clasificación para la Champions League, ha dirigido al club en su peor arranque liguero desde 1986, además de quedar eliminado de la Copa de la Liga. No obstante, fuentes internas del club insisten en que no hay prevista una destitución inmediata pese a la humillación del miércoles ante el equipo de Cesc Fabregas.

Las carencias en los fichajes atenúan la valoración de los malos resultados

Getty Images

Aunque Wilcox sigue respaldando por ahora a su entrenador, los responsables de fichajes admiten en privado que las carencias del mercado de verano dejaron a la plantilla sin la profundidad necesaria para competir en varios frentes.

Pese a fichar a sus tres principales objetivos para el centro del campo, la directiva no logró incorporar al lateral izquierdo que buscaba ni a otro delantero en los últimos días del mercado. En el vestuario, las declaraciones de Lisandro Martinez tras la derrota ante el Atlético de Madrid se interpretaron como una muestra de apoyo al entrenador, y los jugadores siguen en gran medida de su lado.

Sin embargo, el capitán Bruno Fernandes pareció cuestionar el planteamiento táctico en Italia después de que el Manchester United se convirtiera en el primer club inglés de la historia en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos partidos europeos consecutivos.

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Candidatos de renombre, pendientes de Old Trafford

Aunque el Manchester United no busca activamente un relevo inmediato en el banquillo, Wilcox y el director de fichajes, Christopher Vivell, se mantienen informados sobre posibles sucesores mientras evalúan la trayectoria del club.

El exentrenador del Tottenham Hotspur Antonio Conte sigue interesado en el puesto, y sus representantes mantienen contactos periódicos para promover su candidatura. Por su parte, el exentrenador del Newcastle United Eddie Howe está dispuesto a volver a entrenar si surge un proyecto adecuado, aunque no está claro si consideraría el puesto de Old Trafford la opción apropiada en caso de que Wilcox decida intervenir.

Cuatro partidos decisivos para la continuidad en el banquillo

Getty Images

Carrick afronta ahora cuatro partidos decisivos antes del parón de selecciones de noviembre para salvar su puesto y mejorar el ambiente en el club. Esa exigente serie comienza este fin de semana con un partido de Premier League en casa ante el Bournemouth que debe ganar, antes de los encuentros de liga contra el Chelsea y el Aston Villa. El Manchester United también tiene previsto enfrentarse a la Roma en la Champions League, mientras Wilcox sigue de cerca si mejoran los resultados.