Indrik: «Mi gol anulado tiene un gran valor... y no voy a dejar pasar la oportunidad que me da Ancelotti»

El joven delantero brasileño Endrick debutó con solidez en su primera aparición en un Mundial, tras atender el técnico Carlo Ancelotti las peticiones de la afición, que coreaba su nombre.

La selección brasileña venció 3-0 a Haití en la madrugada del sábado, en la segunda jornada del Mundial 2026.

El jugador declaró a «AS»: «Estoy muy feliz. Dios me dijo que lograría cosas excepcionales. Salir al campo y marcar un gol, aunque lo anularan, fue muy valioso para mí».

La afición brasileña respondió con vítores y aplausos cada vez que tocó el balón, pues ven en él la esperanza de volver a levantar la Copa del Mundo.

Indrek agradeció a la afición de Filadelfia y a quienes viajaron desde Brasil: «Este grupo debe tener solo jugadores con ganas de luchar, jugar y ayudar a la selección».

Sobre la rotación de jugadores, el joven astro comentó: «Cualquier jugador que esté en el campo ayudará y aportará algo distinto. Trabajo cada día, hago las cosas bien y me esfuerzo al máximo para estar listo cuando llegue la oportunidad y hacer lo que siempre he hecho con la selección: jugar cada partido como si fuera el último».

Concluyó que no dejará escapar ninguna oportunidad con la selección.