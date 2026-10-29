El amistoso entre el Ajax y el Bayern de Múnich con motivo de la inauguración de un nuevo estadio en Kenia ha provocado una gran indignación. El exvicepresidente Rigathi Gachagua está furioso porque dos clubes europeos disputarán el partido inaugural en un estadio financiado con dinero de los contribuyentes kenianos. A su juicio, el fútbol keniano debería haber sido el protagonista.

El Ajax y el Bayern de Múnich se enfrentarán el 5 de enero de 2027 en el nuevo Raila Odinga International Stadium, también conocido como Talanta Stadium. El estadio, situado en Nairobi, tiene capacidad para 60.000 espectadores y se utilizará el próximo año durante la Copa Africana de Naciones. El presidente William Ruto anunció el prestigioso amistoso el miércoles.

El amistoso reportará una suma considerable a ambos clubes europeos. Según Absolut Bayern, el Bayern de Múnich recibirá cinco millones de euros por participar en el partido inaugural. Los medios kenianos señalan que el Ajax recibirá aproximadamente la mitad de esa cantidad, unos 2,5 millones de euros.

El anuncio del partido inaugural ha sentado muy mal a Gachagua. En una entrevista con medios locales, el exvicepresidente señala que el estadio ha costado 145.000 millones de chelines kenianos, equivalentes a unos 1.000 millones de euros. «¿Cómo es posible que los contribuyentes kenianos paguen un estadio mientras que el primer partido lo disputan extranjeros?», se pregunta en voz alta.

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Gachagua no entiende por qué se ha dejado de lado a los clubes kenianos. «¿Acaso no tenemos clubes en Kenia?», afirma el exvicepresidente, que menciona al Gor Mahia y al AFC Leopards como opciones. A su juicio, esos clubes deberían haber tenido la oportunidad de hacer historia.

Según Gachagua, también podría haberse organizado un partido entre un gran club europeo y la selección keniana. «¿Por qué no traer a un equipo para que jugara contra los Harambee Stars? Así, al menos, habríamos tenido un elemento keniano. ¿Qué ha pasado con nuestro patriotismo y nuestra identidad nacional?», pregunta indignado.

El Ajax, por su parte, reaccionó con entusiasmo a la invitación el miércoles. «Es la inauguración de un nuevo estadio especial ante un enorme público africano, un encuentro entre dos grandes nombres del fútbol internacional y un momento decisivo para Kenia en su camino hacia la Copa Africana de Naciones», declaró el club de Ámsterdam. El Bayern de Múnich también ve el partido como una oportunidad para reforzar sus vínculos con los aficionados africanos.