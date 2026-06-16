Indignación en Bélgica tras el empate con Egipto: los «Diablos Rojos» se mostraron como corderos

El empate 1-1 de Bélgica ante Egipto en el debut mundialista de 2026 provocó indignación en el entorno deportivo belga por la falta de intensidad del equipo.

Ludo Vandeval, redactor jefe del periódico belga «Nieuwsblad», afirmó: «El calor no es una excusa». «Tras los cambios, el equipo jugó mejor en la última media hora, pero la alineación titular no se repetirá ante Irán. Los jugadores se comportaron como corderos y carecieron de entusiasmo».

El centrocampista Amadou Onana, con un 3/10, fue señalado por sus pases lentos y sus errores técnicos, que frenaron el ataque.

Leandro Trossard y Charles De Ketelaere tampoco aportaron en ataque, aunque Brandon Michel y el portero Thibaut Courtois, autor de varias paradas decisivas, recibieron elogios.

El defensa Timothy Castagne admitió en «RTBF» y «Sporza»: «Empezamos mal, perdimos muchos duelos y cometimos errores técnicos; quizá estábamos nerviosos».

Jérémy Doku pareció cansado y sin chispa, aunque Rudi García explicó que lo sustituyó por problemas respiratorios.

Pese a las críticas, los últimos minutos ofrecieron algo de esperanza con la entrada de Maxim De Kuiper, Nicolas Raskin y el regreso de Romelu Lukaku, quien forzó el empate.

Con el partido ante Irán cada vez más cerca, García sabe que solo sirve ganar para evitar una crisis que podría complicar el futuro de Bélgica en el torneo.