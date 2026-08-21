Bajo el nuevo entrenador jefe Carles Martinez, el internacional alemán en 19 ocasiones no tiene ya ninguna perspectiva en la plantilla del Werkself, según kicker . No solo desde entonces, Andrich se ve expuesto a numerosos comentarios de odio en las redes sociales.

En una publicación de TikTok, en la que un usuario salió en defensa del muy criticado Andrich y condenó la gran cantidad de comentarios negativos contra él, Xhaka escribió: "Ningún respeto por esta persona y este jugador. Merece mucho más de lo que le está pasando ahora mismo. ¡Increíble y sencillamente incomprensible!"

El motivo de la supuesta marginación de Andrich radica en la reorientación táctica: el técnico Martinez cambia el sistema de la línea de tres hasta ahora a una defensa de cuatro, con lo que el centrocampista pierde su papel. En la temporada recién finalizada, el jugador de 31 años actuó aún bajo Kasper Hjulmand como apoyo central en la línea de tres y, tras la salida de Xhaka, llevó al equipo al campo como capitán.

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¿Qué pasará con Robert Andrich en el Bayer Leverkusen?

A pesar de ciertas carencias de velocidad y errores ocasionales, el nacido en Potsdam disputó 46 partidos oficiales en una temporada turbulenta. En ellos logró dos goles decisivos: en la jornada 29 marcó el tanto del 1-0 de la victoria contra el BVB, además de adelantar de cabeza al Bayer en la ida contra el posterior finalista de la Champions League, el Arsenal. Aun así, los responsables dejaron ahora muy claro al defensa que sus perspectivas de tener minutos han caído de forma drástica.

Así, probablemente se acerca el final de su estancia de cinco años en Leverkusen, aunque el contrato de Andrich sigue siendo válido hasta 2028. Un traspaso al Eintracht Frankfurt, del que se había hablado previamente, no se concreta según la información de la revista especializada.

En su lugar, el futbolista formado en el Hertha BSC podría marcharse ahora por primera vez en su carrera al extranjero, algo que supuestamente ya puede imaginarse. Sin embargo, hace poco sonaba distinto. "Mientras nadie me eche de la finca o yo no tenga la sensación de que necesito hacer algo nuevo, no forzaré un cambio", declaró Andrich a Bild.

Con o sin traspaso, el mediocentro defensivo sigue persiguiendo objetivos personales con la vista puesta en la selección alemana. Después de perderse la convocatoria para la Copa del Mundo con Julian Nagelsmann —en la Eurocopa de 2024 en casa todavía fue titular junto a Toni Kroos—, Andrich aspira a regresar con el nuevo seleccionador Jürgen Klopp.

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Robert Andrich apunta a su regreso a la selección

"En principio, tengo el objetivo de volver a estar ahí. Quiero volver a ganarme un lugar en el foco de la selección", dijo a principios de agosto a kicker: "Tengo la exigencia de volver a formar parte del equipo y quiero vivir algo más con la selección nacional".

El contacto con el nuevo seleccionador ya existe. Durante la Copa del Mundo, ambos trabajaron juntos como expertos de televisión para el canal MagentaTV. "Cuando nos hemos visto, de verdad ha sido divertido. Hemos hablado mucho de fútbol", contó sobre las conversaciones con Klopp.

En Leverkusen, el hueco deberá ser cubierto en el futuro por jugadores más jóvenes. Los renanos ya se aseguraron los servicios del gran talento Kennet Eichhorn para el centro del campo defensivo, pero al jugador de 17 años le fue diagnosticada una enfermedad metabólica que requiere tratamiento. Cuándo podrá debutar el nuevo fichaje sigue siendo incierto por el momento.