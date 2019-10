Increíble: Rafinha confirma el ostracismo de Rakitic en el Barcelona 2019/20

Pese a que lleva un mes y medio en el Celta, el mediocampista hispano-brasileño ha jugado más minutos que el croata en la actual temporada.

Ivan Rakitic no aguanta más. Y por eso estalló la última semana , cuando casi a gritos pidió jugar. "Me quedan dos años de contrato y no hay mejor sitio para estar, es el mejor club del mundo pero necesito jugar y no disfrutar de paseos por la ciudad y la playa" , decía con total sinceridad el mediocampista croata del . De hecho, una curiosidad demuestra lo poco que cuenta para Ernesto Valverde en el nuevo curso: a casi cuatro meses de comenzada la campaña, parece increíble que un jugador del de Vigo acumule más minutos con el FC Barcelona en 2019/20 que el propio Rakitic.

Sí, Rafinha Alcántara lleva más minutos disputados que Rakitic con la camiseta del Barcelona en la actual temporada. Pese a que hace ya un mes y medio que aterrizó en Balaídos, estadio al que llegó cedido por los catalanes sobre el cierre de la pasada ventana de mercado, el mediocampista hispano-brasileño ha jugado más (187') que el internacional croata (186') en el curso que empezó en agosto. Aunque se trate de apenas un minuto más , no deja de ser una situación insólita, especialmente teniendo en cuenta que Rakitic no ha sufrido ninguna lesión.

Antes de mudarse al club gallego, Rafinha había jugado 53' en la derrota del Barça en San Mamés contra el Athletic (saltó al campo en el 37' por la lesión de Suárez), y había sido titular en las siguientes dos jornadas de Liga: el 5-2 al (81') y el 2-2 en (53'). Incluso llegó a ser uno de los mejores del Barça en esos compromisos.

Por su parte , Rakitic sólo fue titular en la derrota ante el , por la quinta jornada de , y apenas superó la hora de juego en campo (62') en Los Cármenes. Antes, había jugado apenas 30' ante el , la segunda parte contra el Athletic, y un puñado de minutos contra el (20), (10) y (20). De hecho, otro dato evidencia la realidad del croata: en la lista de jugadores más utilizados por Valverde, aparece en el puesto 18.

Jugadores con más minutos del Barcelona 19/20 (Fuente: Transfermarkt)

El ex del Sevilla, autor de un gol en la final de la de 2015 ganada por los culés ante la , atraviesa el peor momento desde que llegó al Camp Nou en 2014. El fichaje del holandés Frenkie De Jong , la levantada de Arthur Melo , el palmarés de Sergio Busquets o la utilización de Sergi Roberto en el centro del campo son algunos de los factores que explican el ostracismo del jugador balcánico.

Ahora mismo, todos ellos están por delante de Rakitic en la consideración de Valverde , al menos observando los minutos que el entrenador les ha dado a cada uno (809' de De Jong, 535' de Arthur, 562' de Busquets y 729' de Sergi Roberto, aunque el de Reus también ha jugado como lateral). Y puede ser peor porque Arturo Vidal , que lleva 176', sólo diez menos que el croata, está siendo importante en los últimos partidos y es factible que tenga mayor protagonismo.

, siendo sustituido en el minuto 74 por Nikola Vlasic. El próximo domingo, desde las 20.45 horas, volverá a defender la camiseta de , con la que consiguió el año pasado el subtítulo del mundo, y