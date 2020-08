¡Increíble! Por Ochoa Uribe, Maradona no llegó al América de Cali

La revelación la hizo el ex-presidente Escarlata José 'Pepino' Sangiovanni en diálogo con RCN Radio.

Que Diego Armando Maradona pudo ser jugador del ha sido uno de los grandes mitos del fútbol colombiano con versiones encontradas que confirman y desmienten la historia por igual.

El último en pronunciarse al respecto fue 'Pepino' Sangiovanni, ex-presidente del club rojo, que recordó cuando bajo su administración el argentino pudo vestirse con la camiseta del Diablo, con motivo del fallecimiento de Gabriel Ochoa Uribe.

En entrevista de RCN Radio, Sangiovanni contó cómo fue el acercamiento y por qué, finalmente, 'El Pelusa' no llegó al equipo: "Argentinos vino a jugar acá, nos mostraron a Maradona y a mí me gustó por la forma que se movía, porque recuerdo el partido que jugamos contra ellos y un futbolista de nosotros le tocó entregarse totalmente para que él no se moviera”.

Pese al gusto por el Diez, fue precisamente Ochoa Uribe quien no avaló su arribo, frustrando así las intenciones de don José: "Si trajimos a Juan Manuel Battaglia y tuvimos que traer a la mamá; si traemos a Maradona, tenemos que traer a la mamá y al papá, porque de lo contrario aquí no nos va a jugar", reveló el ex-directivo sobre su diálogo al respecto con el 'Doctor' Ochoa.

La juventud de Maradona en aquel momento era un factor en contra para el reconocido técnico, con quien América no solo ganó su primer título, sino que escribió grandes gestas a nivel local e internacional.

"Quisimos contratar a Maradona, pero el doctor Ochoa fue claro al decirme: "Presidente, no porque tiene que traer a la mamá y al papá aquí, porque está muy joven". Por eso no lo trajimos", finalizó Sangiovanni en su anécdota sobre una decisión de la cual seguramente el antioqueño se pudo haber arrepentido, pues hubiese cambiado por completo la historia del '10' y 'La Mecha'.